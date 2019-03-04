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В сети появился список фильмов и сериалов Marvel, запланированных к выходу

Это перечень проектов, запланированных после "Мстителей 4"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:25
Фильмы и сериалы Marvel, которые должны выйти после премьеры "Мстителей 4"
Фильмы и сериалы Marvel, которые должны выйти после премьеры "Мстителей 4"
Фото: Сегодня

Для всех поклонников кинокомиксов Marvel, которые с нетерпением ждут премьеры фильма "Капитан Марвел", портал ComicBookMovie опубликовал все самые ожидаемые, но пока не подтвержденные проекты, которые должны выйти.

Например, в 2020 году на экраны выйдет фильм "Черная вдова", о подробностях которого мы писали ранее. А вот премьера третьих "Стражей галактики" была назначена на следующий год, но сейчас они находятся в заморозке. Бенедикт Камбербэтч вернется в сиквеле "Доктора Стрэнджа".

"Черная пантера" также получит продолжение и даже вернется главный злодей. Стоит отметить, что на стриминговом сервисе Disney зрители увидят сериалы о Вижне и Алой Ведьме, о Локи и о дуэте Зимнего солдата и Сокола.

Ходят слухи, что и Соколиный глаз получит собственный сериал, который сосредоточится на отношениях Клинта Бартона и Кейт Бишоп. Студия Marvel может снять шоу о подруге Тора. А после завершения сделки между Disney и Fox, могут выйти сериалы про Людей Икс и Фантастическую четверку.

Полный список всех фильмов и сериалов Marvel после "Мстителей: Финал":

  • "Человек-паук: Вдали от дома" – премьера 4 июля 2019 года

  • "Черная вдова" – ожидается в 2020 году
  • "Вечные" – ожидается в 2020 году
  • "Стражи Галактики 3" – дата премьеры неизвестна
  • "Доктор Стрэндж 2" – дата премьеры неизвестна
  • "Черная Пантера 2" – дата премьеры неизвестна
  • "Шанг-Чи" – дата премьеры неизвестна
  • "Капитан Марвел 2" / "Мисс Марвел" – дата премьеры неизвестна
  • Сериал о Вижне и Алой ведьме
  • Сериал о Локи
  • Сериал о Соколином глазе / Хоукае
  • Сериал о Баки Барнсе и Соколе / Сэме Уилсоне
  • Сериал о Леди Сиф

Напомним, ранее критики The Hollywood Reporter оценили все фильмы Marvel и даже составили собственный рейтинг от худшего к лучшему.

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Источник: Сегодня
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