В сети появился тизер последнего сезона "Карточного домика"

Как известно, Netflix снимает новый сезон "Карточного домика" без актера Кевина Спейси, которого обвинили в сексуальных домогательствах. В воскресенье, 4 марта, в сети уже появился первый тизер.

Ролик был опубликован на канале стримингового сервиса в YouTube в воскресенье, 4 марта. Судя по тизеру – все карты открыты и главной героиней шестого сезона станет Клэр Андервуд (Робин Райт).

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В сериале снимаются и Майкл Келли, Джейн Аткинсон, Патриша Кларксон. К ним также присоединились Дайан Лэйн и Грег Киннир. Подробности об их персонажах держатся в секрете, но известно, что они сыграют сестру и брата. Финальный сезон Карточного домика выйдет на Netflix осенью 2018 года.

Напомним, после того, как вокруг Кевина Спейси разгорелся сексуальный скандал, стриминговый сервис Netflix опубликовал информацию о том, что они закроют сериал "Карточный домик" после выхода в эфир шестого сезона в 2018 году.