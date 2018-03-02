В сети появился трейлер фильма "Дике поле" по роману Сергея Жадана

Трейлер фильма Стивена Спилберга о "документах Пентагона" ранее взорвал сеть. Теперь в сети появился первый трейлер экранизации романа Сергея Жадана "Ворошиловград" украинской драмы "Дике поле".

Главный герой Герман возвращается в город своего детства, расположенный в степях Донбасса, чтобы отыскать пропавшего брата и спасти его бизнес. Но реальность оказывается шаткой, будущее — неопределенным, а прошлое вызывает острую ностальгию. По словам создателей, это лирическая и жесткая, социальная и метафизическая, меланхоличная и реалистичная история, которая преисполнена бескрайних просторов, воспоминаний, сновидений, желаний, джаза и духа настоящей дружбы.

Отметим, что для режиссера Ярослава Лодыгина "Дике поле" станет полнометражным дебютом. Он же написал сценарий в соавторстве с Жаданом и Натальей Ворожбит. Производство осуществляется в копродукции Украины и Швейцарии. В ролях задействованы Олег Москаленко, Алексей Горбунов, Владимир Ямненко, Руслана Хазипова, Георгий Поволоцкий и другие. Съемки продлятся до сентября. Релиз намечен на конец 2018 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что фильм "Ворошиловград", снятый по одноименному роману Сергея Жадана выйдет в прокат под названием "Дике поле". Такое решение создатели картины приняли в силу необходимости разграничить книгу и фильм. Кроме того, по их мнению, у большинства украинцев слово "Ворошиловград" вызывает ложные ассоциации.