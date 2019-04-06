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В сети появился трейлер фильма о Меган Маркл и принце Гарри

Это замечательная историю любви двух сердец

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:24
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: AFP

Как известно, о герцогах Сассекских принце Гарри и Меган Маркл снимают фильм, и в сети уже есть первые кадры. Теперь появился первый трелер фильма о герцогах Сассекскихт "Гарри и Меган: становление королевской пары" ("Harry & Meghan: Becoming Royal").

Уже после того, как стало известно о помолвке принца Гарри с актрисой Меган Маркл, СМИ сообщили, что об их истории любви снимут фильм.  Так, за 11 дней до свадьбы зрители увидели первую часть ленты – "Гарри и Меган: Королевский роман".

Теперь же ждут премьеры второй долгожданной картины – "Гарри и Меган: становление королевской пары". В ролике показаны кадры подготовки к церемонии бракосочетания Гарри и Меган, ее встречи с подругами, а также с членами королевской семьи.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Меган, которая до замужества была известной актрисой, предложили сыграть в сериале "Форм-мажоры" эпизодическую роль.Также появилась новость о том, что на экраны выйдет провокационный фильм с участием Меган Маркл.  Роль в фильме весьма провокационна, Меган примеряет много соблазнительных нарядов. Правда, и фильм снят еще в 2011 году, когда она даже не была знакома с Гарри. 

Смотрите видео о том, как Меган Маркл попала в скандал из-за сестры:

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Источник: Сегодня
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