В сети появился трейлер молодежно-апокалиптического сериала от Стивена Содерберга
Сериал называется Сейчас Апокалипсис
Не успели киноманы опомниться от первого трейлера фильма "Джон Уик 3" с Киану Ривзом в главной роли, как в сети появился ролик нового молодежно-драматического сериала "Сейчас Апокалипсис" ("Now Apocalypse").
Продюсером проекта стал обладатель премии "Оскар" Стивен Содерберг. В сериале сыграли актеры Эван Джогиа, Келли Берглунд, Бо Мирчофф и Тайлер Пози.
Это история юноши Улисса и его друзей, которые проходят в Лос-Анджелесе целую вереницу приключений в поисках любви, секса и славы. Между сексуальными и романтическими свиданиями из приложений Улисса (Эван Джогиа) начинают беспокоить странные предвестнические сны, которые наталкивают его на мысль о том, что либо существует какой-то темный и ужасный заговор, либо он курит слишком много травы.
Премьера сериала "Сейчас Апокалипсис" состоится в марте 2019 года.
Напомним, компания Amazon Prime Video наконец-то опубликовала трейлер предстоящего сериала "Вдова". Сообщается, что в сериале будет 8 эпизодов.