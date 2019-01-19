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В сети появился трейлер молодежно-апокалиптического сериала от Стивена Содерберга

Сериал называется Сейчас Апокалипсис

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:08
"Сейчас Апокалипсис"
"Сейчас Апокалипсис"
Фото: YouTube

Не успели киноманы опомниться от первого трейлера фильма "Джон Уик 3" с Киану Ривзом в главной роли, как в сети появился ролик нового молодежно-драматического сериала "Сейчас Апокалипсис" ("Now Apocalypse").

Продюсером проекта стал обладатель премии "Оскар" Стивен Содерберг. В сериале сыграли актеры Эван Джогиа, Келли Берглунд, Бо Мирчофф и Тайлер Пози.

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Это история юноши Улисса и его друзей, которые проходят в Лос-Анджелесе целую вереницу приключений в поисках любви, секса и славы. Между сексуальными и романтическими свиданиями из приложений Улисса (Эван Джогиа) начинают беспокоить странные предвестнические сны, которые наталкивают его на мысль о том, что либо существует какой-то темный и ужасный заговор, либо он курит слишком много травы.

Премьера сериала "Сейчас Апокалипсис" состоится в марте 2019 года.

Напомним, компания Amazon Prime Video наконец-то опубликовала трейлер предстоящего сериала "Вдова". Сообщается, что в сериале будет 8 эпизодов. 

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Источник: Сегодня
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