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В сети появился трейлер третьего сезона сериала "Школа"

Первая серия нового сезона выйдет в понедельник, 4 марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:19
"Школа" новый сезон
"Школа" новый сезон
Фото: instagram.com/top.school

Популярный телесериал "Школа", как известно, продлили на третий сезон. И в сети уже появился официальный трейлер продолжения украинского сериала "Школа". Проект получил название "Школа. Выпускной​".

В новых сериях подростковой драмы главные герои - ученики 11-А класса – Ника (Ирина Кудашова), Лола (Лиза Василенко), Паша (Александр Петренко), Даня (Даня Вегас) и другие – готовятся к выпускному, после которого каждый из них пойдет своей дорогой во взрослую жизнь.

Но пока они не расстались, героев ждет новая драма, новые взлеты и падения, новые конфликты с одноклассниками и родителями, а также новые романтические моменты.

Сериал "Школа" стартует на телеэкранах уже в понедельник, 4 марта.

Напомним, ранее звезды украинского сериала "Школа" 22-летний Александр Петренко (Паша) и 19-летняя Лиза Василенко (Лола в сериале) разорвали отношения. Неожиданную новость сообщил Петренко на своей странице в Instagram.

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школа сериал трейлер
Источник: Сегодня
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