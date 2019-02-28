В сети появился трейлер второго сезона сериала "ОА" от Netflix

Премьера второго сезона "ОА" пройдет на Netflix 22 марта

Сериал "ОА" Фото: YouTube

Поклонники странных и мистических проектов стримингового сервиса Netflix наконец-то дождались второй сезон сериала "ОА". В сети уже появился трейлер второго сезона проекта. За сценарий шоу отвечает Брит Марлинг, которая также исполняет и главную роль в "ОА".

Отметим, что первый сезон рассказывал историю Прерии Джонсон, которая возвращается спустя семь лет к своей семье. Перед исчезновением девушка была незрячей, а вернулась с отличным зрением. Что с ней произошло за это время — никто не знает, а сама Джонсон утверждает, что все это время была поблизости.

Во втором сезоне, судя по трейлеру, будет не меньше тайн и путешествий по измерениям. Премьера второго сезона "ОА" пройдет на Netflix 22 марта.

Напомним, в сети появился трейлер анимационной антологии "Любовь, смерть и роботы" ("Love, Death & Robots"). Это совместный проект Дэвида Финчера и Тима Миллера. Мультсериал состоит из 18 отдельных мультфильмов.

Также Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер комедийного сериала "Матрешка".

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