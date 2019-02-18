В сети появился трейлер второго сезона сериала "Убивая Еву"

Главные роли опять исполнили Сандра О и Джоди Комер

Кадр из видео "Убивая Еву"

Популярный телепроект "Убивая Еву", который вошел в тройку лучших сериалов 2018 года, получил свое продолжение. Телеканал BBC America опубликовал трейлер второго сезона сериала "Убивая Еву".

Стоит отметить, что съемки нового сезона проходили в Италии, Франции, а также в Нидерландах. По сюжету, аналитик MI5 Ева Поластри и наемный убийца Вилланель будут снова противостоять друг другу.

Главные роли опять исполнили Сандра О и Джоди Комер. Премьера второго сезона запланирована на 7 апреля 2019 года.

Напомним, в сети появился трейлер анимационной антологии "Любовь, смерть и роботы" ("Love, Death & Robots"). Это совместный проект Дэвида Финчера и Тима Миллера. Мультсериал состоит из 18 отдельных мультфильмов.

Также сервис Hulu опубликовал дебютный трейлер нового мини-сериала Джорджа Клуни "Уловка-22".

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