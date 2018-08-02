В сети появился украинский трейлер фильма "Женщина на войне"

Фильм рассказывает о деградации общества и борьбе 50-летней главной героини

"Женщина на войне". Кадр из трейлера

В сети появился первый официальный украинский трейлер трагикомедии "Женщина на войне", закрытый пресс-показ которой состоялся на Одесском кинофестивале. Видео появилась на YouTube канале Arthouse Traffic.

Режиссером киноленты выступил Бенедикт Эрлингссон. Фильм рассказывает о деградации общества и борьбе 50-летней главной героини. Женщина решила взять на себя роль защитницы природы Исландии.

Отметим, что мировая премьера фильма состоялась на Неделе критики Каннского международного кинофестиваля. Там картина уже получила приз SACD за музыкальное оформление. Среди членов украинской команды, работавшей над созданием картины – исполнительный продюсер Марианна Новикова, второй режиссер Василий Белоусов, видеоинженер Игорь Косенко, художник по костюмам Мария Керо и декоратор Люся Малышко. Лента была частично профинансирована Украиной: Госкино выделило на съемки 10 млн грн (общий бюджет фильма составил 76 млн).

В Украине фильм покажут на широких экранах 16 августа.