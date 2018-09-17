В сети появился взрывной трейлер украинской комедии "Скажене Весілля"

В фильме сыграли Олег Винник, MONATIK, Потап

Кадр из фильма "Скажене Весілля"

В сети появился трейлер украинской комедии "Безумная свадьба" ("Скажене Весілля"). Ролик был опубликован на YouTube-канале фильма.

Режиссером фильма выступил Влад Дикий. По сюжету, директор провинциального краеведческого музея Василий Середюк обеспечил своей дочери обучение во Франции. Она встретила парня, который сделал ей предложение. Церемонию девушка решила провести на родине.

Василий Сердюк, увидев своего бывшего зятя, решил во что бы то ни стало сорвать торжество.

В главных ролях в фильме снимаются Полина Всилина, Назар Заднипровский, Леся Мамаева, французский актер Джимми Воха-Воха и Александр Кобзарь. Также в ленте появляются Юрий Горбунов, Алексей Потапенко, Олег Винник и MONATIK.

На экраны фильм должен выйти 4 октября этого года.

Напомним, в Одессе в рамках Летнего кинорынка ОМКФ состоялась премьера первого официального трейлера полнометражной украинской комедии "Скажене Весілля".