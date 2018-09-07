В сети появился яркий трейлер драмы "Курск"

Фильм основан на книге Роберта Мура "Время умирать"

Кадр из фильма "Курск"

В сети появился трейлер предстоящего франко-бельгийского драматического фильма "Курск", основанного на книге Роберта Мура "Время умирать". В главных ролях в ленте снялись Колин Ферт и Леа Сейду.

Выход фильма состоится в этом году. Режиссером его выступил датчанин Томас Винтерберг.

Известно, что адаптацией сценария занимался Роберт Родат, который известен по фильмам "Патриот" и "Тор 2: Царство тьмы".

Лента посвящена катастрофе российского подводного ракетоносного крейсера Курск, произошедшей в 2000 году.

Напомним, недавно в сети появился новый трейлер исторической драмы "Круты 1918" Алексея Шапарева. Картина расскажет о легендарном сражении на железнодорожной станции "Круты", которое состоялось 100 лет назад.

Украинцы взялись за съемки исторического экшена "Захар Беркут". Более того, к созданию фильма присоединились голливудские эксперты. Отметим, что звезда фильма "Терминатор 2" Роберт Патрик снимается в фильме.