В сети появился яркий трейлер украинского фильма "Когда падают деревья"

Главную роль молодой девушки Ларисы исполнила Анастасия Пустовит

Кадр из фильма "Когда падают деревья"

В сети наконец появился первый официальный трейлер фильма "Когда падают деревья".

Главную роль молодой девушки Ларисы исполнила Анастасия Пустовит. По сюжету она влюблена в бандита по кличке Шрам, которого сыграл Максим Самчик. Девушка вопреки всем собирается доказать, что паре суждено быть вместе.

Фильм появится на больших экранах 13 сентября 2018 года. Отметим, что Пустовит получила награду за роль в этой картине на Одесском кинофоруме.

Лента участвовала в параллельной конкурсной программе Берлинского кинофестиваля Panorama.

Напомним, в сети появился еще один ролик грядущего украинского кино "Дике поле". Отметим, что картина снята по роману "Ворошиловград" Сергея Жадана. Фильм рассказывает о парне Германе, который вернулся домой на восток Украины, чтобы спасти бизнес брата от рейдерского захвата.

Также в сети появился трейлер военной драмы "Позывной Бандерас" режиссера Зазы Буадзе. Продюсером ленты является Сергей Баранов. События киноленты происходят осенью 2014 в зоне АТО на Востоке Украины.