В сети появился жесткий тизер фильма "Крид ІІ: наследие Рокки Бальбоа"

Это очередная часть фильма о боксере Рокки

"Крид ІІ: наследие Рокки Бальбоа". Фото: YouTube

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне, который вновь сыграет Рэмбо, умеет удивлять своих поклонников. На этот раз, в сети появился новый ролик предстоящего фильма "Крид ІІ: наследие Рокки Бальбоа".

Короткий ролик посвящен противнику главного героя Адониса Крида. В кадре 28-летний Виктор Драго вместе со своим отцом-тренером Иваном готовится к бою в спортзале. После этого спортсмен выходит на ринг, чтобы сразиться с главным героем фильма Адонисом Кридом.

Отметим, в главных ролях вновь играет троица Сильвестр Сталлоне, Майкл Б. Джордан, Тесса Томпсон. К звездной компании также присоединился коллега Сталлоне по "Рокки IV" – Дольф Лундгрен, который вернется к роли Ивана Драго.

В сиквеле "Крида" подопечному Рокки, Адонису Криду, предстоит встретиться с оппонентом не только опасным, но и имеющим связи с прошлым его семьи – сыном Ивана Драго, который в очередной раз напомнит нашим героям, что от прошлого убежать невозможно.

Мировая премьера фильма намечена на 21 ноября 2018.

Напомним, недавно в сети появился трейлер предстоящего фильма.