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В США готовят ремейк культового фильма "Без лица"

В оригинальной картине сыграли Джон Траволта и Николас Кейдж

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Кадр из фильма "Без лица"
Кадр из фильма "Без лица"
Фото: YouTube

Киностудия Paramount перезапустит культовый боевик "Без лица" режиссера Джона Ву, например, как фильм "Мистическая пицца". Главные роли в картине исполнили Джон Траволта и Николас Кейдж. Над сценарием предстоящего ремейка работает Орен Узил. Продюсирует проект Нил Мориц, ветеран франшизы "Форсаж", пишет Empire. 

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В самом оригинале Джон Траволта сыграл агента ФБР Шона Арчера, который одержим идеей отомстить террористу-социопату по имени Кастор Трой (Николас Кейдж), что несет ответственность за убийство его маленького сына. Агент подвергается операции по пересадке лица и "надевает" внешность своего заклятого врага, пока тот находится в коме, чтобы узнать местонахождение бомбы и предотвратить атаку.

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План агента проваливается, когда злодей внезапно просыпается и принимает лицо Шона Арчера. Вскоре новообращенный Кастор навещает агента и с радостью насмехается над ним, говоря, что пластические хирурги убиты, что хороший парень застрял в лице, которое он больше всего ненавидит, и что злодей идет домой к агенту, чтобы спать с его женой и проживать его жизнь.

Сроки производства ремейка пока не называются. Режиссер и исполнители ведущих ролей тоже пока не назначены.

Напомним, ранее в сети появился первый трейлер картины "Неприкасаемые" – американского ремейка французского фильма.

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