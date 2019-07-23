В США скончался актер из бондианы Дэвид Хедисон

Актер сыграл Феликса Лейтера в двух фильмах о Джеймсе Бонде

Умер Дэвид Хедисон Фото: YouTube

В возрасте 92 лет умер голливудский актер Дэвид Хедисон, который наиболее известен по роли Феликса Лейтера в двух фильмах о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на родных актера. Причина смерти пока не сообщается.

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Стоит отметить, что впервые Хедисон сыграл союзника агента 007 году в "Живи и дай умереть" 1973 года в первом фильме бондианы. А вернулся к роли через 16 лет, чтобы появиться рядом с Тимоти Далтоном в 1989 году в ленте "Лицензии на убийство".

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Так он стал первым актером в истории бондианы, который сыграл эту роль более чем в одной картине. Кроме того, актер снимался в сериалах "Она написала убийство", "Ангелы Чарли", "Перри Мейсон" и других.

Напомним, в США скончался американский актер Джим МакМуллан. Причиной смерти 82-летнего актера стало осложнение болезни – бокового амиотрофического склероза (болезнь моторных нейронов).

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