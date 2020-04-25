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В США умер актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко

На момент смерти ему было 52 года

Инна Петрова
Сегодня, 15:09

В США умер американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко. На момент смерти ему было 52 года, а день рождения он отпраздновал всего 11-ю днями ранее.

Тело Дмитрия Дьяченко, который был известен своей ролью в фильме "Запретная зона", было обнаружено в его доме в городе Дейтона-Бич в штате Флорида еще в среду, 22 апреля, сообщает Deadline. По словам брата актера, его семья подняла тревогу и обратилась в полицию после того, как он несколько дней не выходил на связь.

Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко
Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко
Фото: Getty Images

Известно, что полиция обнаружила тело Дьяченко без признаков насильственной смерти. По предварительной информации, смерть наступила ранним утром во вторник, 21 апреля. Причины кончины пока выясняются.

Дмитрий Дьяченко также снялся в таких фильмах, как "Солдат Джейн", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", сериале "Сыны анархии" и т.д.

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