В США умер известный голливудский актер Роберт Форстер

Звезда фильмов "Джеки Браун" и "Малхолланд драйв" скончался в возрасте 78 лет

Роберт Форстер в фильме "Джеки Браун" Фото: YouTube

В США умер известный голливудский актер Роберт Форстер. Звезда таких известный фильмов, как "Джеки Браун", "Малхолланд драйв" и "Путь: Во все тяжкие", снятого по мотивам сериала "Во все тяжкие", скончался в возрасте 78 лет от рака. Об этом сообщают западные СМИ.

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Роберт Форстер ушел из жизни в пятницу, 11 октября, в своем доме в Лос-Анджелесе. Известно, что длительное время актер боролся с раком мозга.

Роберт Уоллес Форстер-младший родился 13 июля 1941 года в городе Рочестер, штат Нью-Йорк. Родители будущей звезды хотели, чтобы их сын стал психологом, а сам Роберт тайно посещал драматический кружок.

За свою многолетнюю карьеру Форстер снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. Среди самых известных – роль в картине Квентина Тарантино "Джеки Браун", за которую Роберт он был номинирован на "Оскар", а также "Малхолланд Драйв" Дэвида Линча.

Последней работой Роберта Форстера стала роль в фильме "Эль Камино", который является продолжением культового криминального сериала "Во все тяжкие". Премьера шоу на Netflix состоялась в день смерти актера.

Недавно мы сообщали, что умер режиссер фильмов "12 стульев" и "Обыкновенное чудо" Марк Захаров.

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