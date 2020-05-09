В США умер "отец рок-н-ролла" Литл Ричард

Основоположник жанра скончался на 88-м году жизни

Накануне стало известно о смерти актера украинского происхождения Дмитрия Дьяченко. Сегодня же сообщается, что в США умер известный певец, пианист и композитор, один из так называемых пионеров рок-н-ролла Литтл Ричард.

Артист скончался на 88-м году жизни в субботу, 9 мая. По предварительной информации, причиной стал рак. О смерти исполнителя сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дени Пеннимана.

Музыкант Литл Ричард Фото: Getty Images

Пока что никаких подробностей о случившемся нет. Известно, что Литл Ричард был найден мертвым у себя дома в эту субботу. Родные и близкие никак не комментируют потерю.

Литл Ричард родился 5 декабря 1932 года в многодетной семье в Мейконе, штат Джорджия. С раннего детства он занимался музыкой, а особенно любил Роя Брауна и Билли Райта.

Расцвет его творчества пришелся на 1950-е годы. Его хиты перепевали мировые легенды – The Beatles, Scorpions, Элвис Пресли и многие другие. Самые известные песни музыканта – Tutti Frutti, Long Tall Sally, Lucille, Keep A-Knockin.

К слову, в свое время на разогреву у Литла Ричарда играли тогда еще никому не известные The Beatles. Кроме того, в 1977 году певец, прервав музыкальную карьеру, обратился к религии. Он некоторое время проповедовал и исполнял обязанности священника. Однажды он даже венчал Брюса Уиллиса и Деми Мур.

Напомним, что в марте умер один из близнецов из культовой комедии "Няньки", актер Дэвид Пол.

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