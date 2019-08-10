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В США умер создатель комиксов Marvel и DC

Художник Эрни Колон ушел из жизни в возрасте 88 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:36
В США умер создатель комиксов Marvel и DC
В США умер создатель комиксов Marvel и DC
Фото: Facebook

В США умер Эрни Колон – легендарный художник, писатель и редактор, который работал в DC, Marvel и Harvey Comics. Он скончался в возрасте 88 лет от рака.

О том, как живут художники в Германии, узнайте из сюжета:

О смерти Эрни Колона впервые сообщили на его странице в Facebook в минувшую пятницу. Причиной смерти художника стало онкологическое заболевание.

"Необыкновенный Эрни Колон скончался вчера днем в своем доме, в возрасте 88 лет, в окружении семьи, после года борьбы с раком", – говорится в сообщении.

Эрни Колон за свою 60-летнюю карьеру успел поработать с Marvel Comics, DС Comics, Harvey Comics и другими компаниями. Его самыми известными работами являются комиксы "Арак, сын Грома", "Аметист: принцесса Самоцветии", "Вампирелла" и другие. Колон был редактором DC Comics с 1982 по 1985 годы, для студии Marvel в 1988 году он создал научно-фантастический графический роман Axe.

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