Внезапно умерла актриса из "Беверли-Хиллз" и "Ангелов Чарли"

Актриса не жаловалась на какие-либо конкретные недуги и выглядела здоровой

Умерла Джанет Дюбуа Фото: Getty Images

В США умерла американская актриса Джанет Дюбуа. Она скончалась в возрасте 74 лет в своем доме в Глендейле (штат Калифорния, США) во сне ночью. По словам ее родных, смерть наступила неожиданно – в последнее время не жаловалась на какие-либо конкретные недуги и выглядела здоровой. Она даже посетила мероприятие для своих поклонников в Голливуде пару недель назад. Об этом передет издание TMZ. Отметим, что ранее умерла 15-летняя актриса Disney.

В настоящее время неизвестно, кто обнаружил тело Дюбуа утром в ее доме.

Умерла Джанет Дюбуа: фильмы и биография

Актриса получила большую популярность благодаря роли нахальной соседки семьи Эванс Уиллон Вудс в классическом сериале 70-х годов. Также актриса сочинила и исполнила песню Movin 'On Up для комедийного сериала "Джефферсоны" в 70-х годах.

Актерская карьера Дюбуа началась на Бродвее, где она сыграла несколько спектаклей, в том числе "Золотой мальчик" с Сэмми Дэвисом-младшим и Луи Госсеттом-младшим.

С 1962 по 2016-й – актриса снималась в огромном количестве фильмов, в том числе "Я собираюсь тебя обмануть", "Тропический гром" и "Ангелы Чарли: Только вперед" (2003 год). Популярный ситком "Добрые времена" с Джанет в одной из главных ролей выходил на экраны с 1974 по 1979 годы. В молодежном сериале "Беверли Хиллз 90210" Дюбуа снялась в первом эпизоде (1992 год).

Джанет Дюбуа стала обладательницей двух премий "Эмми" за озвучивание сериала The PJs.

Напомним, ранее умерла звезда сериала "Секс в большом городе" Линн Коэн.

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