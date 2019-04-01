В США застрелили номинанта "Грэмми" рэпера Nipsey Hussle

Мужчину пытались спасти, но этого сделать не удалось

Nipsey Hussle Фото: Getty Images

В Лос-Анджелесе, США, застрелили известного рэпера Nipsey Hussle, номинированного на Грэмми. Об этом сообщает CNN.

Рэпер умер в результате перестрелки, произошедшей неподалеку от его магазина одежды в Лос-Анджелесе. Мужчину пытались спасти, но этого сделать не удалось.

Также сообщается, что полиция подтвердила стрельбу и сообщила о наличии еще двух пострадавших. Данные о них не раскрываются, но известно, что они находятся в тяжелом состоянии. Информации о подозреваемых пока нет.

Стоит отметить, что некоторых поклонников взволновало поведение Nipsey Hussle в последние часы жизни. Музыкант опубликовал на своей странице в Twitter странное сообщение со словами "иметь сильных врагов — благословение". Также очевидцы сообщают, что буквально за несколько минут до перестрелки рэпер фотографировался с детьми.

Напомним, ранее во Флориде, США, застрелили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного также под псевдонимом XXXTentacion. Также в Лондоне неизвестные зарезали британского рэпера Incognito из группы Moscow17.

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