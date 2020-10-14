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В Twitter скандал из-за Галь Гадот и Клеопатры. Объясняем, что происходит

Сегодня, 18:21

Пользователи Сети спорят о происхождении последней Царицы Египта

На днях стало известно, что исполнительница роли "Чудо-женщины" Галь Гадот сыграет Клеопатру в новом фильме Пэтти Дженкинс. В Сети тут же принялись травить израильскую актрису из-за того, что ее этическая принадлежность не соответствует столь знаменитому историческому персонажу. Сегодня.Lifestyle коротко рассказывает о ситуации.

Кто такая Клеопатра?

Клеопатра была последней царицей Египта. Рожденная предположительно в Александрии, она принадлежала к македонской династии Птолемеев. Фактически она была гречанкой.

Бюст Клеопатры VII в Алжире
Фото: Wikipedia

Пользователи Сети возмутились выбором студии Paramount. Как оказалось, многие видят на месте Галь Гадот арабскую или темнокожую актрису.

  • "Какой голливудский тупица посчитал хорошей идеей выбрать израильскую актрису на роль Клеопатры вместо потрясающей арабской актрисы вроде Надин Нджейм? И позор тебе, Галь Гадот. Ваша страна крадет арабские земли, а вы крадете их роли в кино", – пишет пользовательница Twitter @SameeraKhan.
Скриншот: twitter.com/SameeraKhan
  • "В Голливуде белые американские актрисы всегда выступали в роли королевы Нила. На этот раз разве они не могут найти африканскую актрису?" – написал в соцсети пользователь @hallaboutafrica.
Скриншот: https://twitter.com/hallaboutafrica

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К слову, арабский мир уже высказывался против Галь Гадот. В 2017 году в Ливане запретили показ фильма "Чудо-женщина" как раз из-за выбора актрисы на роль супергероини.

Кадр из фильма "Чудо-женщина"
Фото: imdb

А вот сценаристка будущего фильма Лаэта Калогридис объясняет – Клеопатра не была ни арабкой, ни темнокожей:

  • "Невероятно взволнована возможностью рассказать историю Клеопатры, моего любимого птолемеевского фараона и, возможно, самой известной македонской гречанки в истории".
Скриншот: twitter.com/LKalogridis

Сама Галь Гадот не ответила критикам, но написала в своем аккаунте в Instagram следующее:

  • "Клеопатра – это история, которую я хотела рассказать очень давно. Не могу быть более взволнованной и благодарной за эту команду".

В Сети также появился фанатский арт, на котором актриса изображена в образе Клеопатры. Как вам такая царица?

Фото: instagram.com/webbtertainment

Напомним, ранее сообщалось, что Галь Гадот вошла в ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира. Мы также писали, что Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт снимутся в приквеле "Безумного Макса".

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