В Twitter скандал из-за Галь Гадот и Клеопатры. Объясняем, что происходит
Пользователи Сети спорят о происхождении последней Царицы Египта
На днях стало известно, что исполнительница роли "Чудо-женщины" Галь Гадот сыграет Клеопатру в новом фильме Пэтти Дженкинс. В Сети тут же принялись травить израильскую актрису из-за того, что ее этическая принадлежность не соответствует столь знаменитому историческому персонажу. Сегодня.Lifestyle коротко рассказывает о ситуации.
Клеопатра была последней царицей Египта. Рожденная предположительно в Александрии, она принадлежала к македонской династии Птолемеев. Фактически она была гречанкой.
Пользователи Сети возмутились выбором студии Paramount. Как оказалось, многие видят на месте Галь Гадот арабскую или темнокожую актрису.
- "Какой голливудский тупица посчитал хорошей идеей выбрать израильскую актрису на роль Клеопатры вместо потрясающей арабской актрисы вроде Надин Нджейм? И позор тебе, Галь Гадот. Ваша страна крадет арабские земли, а вы крадете их роли в кино", – пишет пользовательница Twitter @SameeraKhan.
- "В Голливуде белые американские актрисы всегда выступали в роли королевы Нила. На этот раз разве они не могут найти африканскую актрису?" – написал в соцсети пользователь @hallaboutafrica.
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К слову, арабский мир уже высказывался против Галь Гадот. В 2017 году в Ливане запретили показ фильма "Чудо-женщина" как раз из-за выбора актрисы на роль супергероини.
А вот сценаристка будущего фильма Лаэта Калогридис объясняет – Клеопатра не была ни арабкой, ни темнокожей:
- "Невероятно взволнована возможностью рассказать историю Клеопатры, моего любимого птолемеевского фараона и, возможно, самой известной македонской гречанки в истории".
Сама Галь Гадот не ответила критикам, но написала в своем аккаунте в Instagram следующее:
- "Клеопатра – это история, которую я хотела рассказать очень давно. Не могу быть более взволнованной и благодарной за эту команду".
В Сети также появился фанатский арт, на котором актриса изображена в образе Клеопатры. Как вам такая царица?
Напомним, ранее сообщалось, что Галь Гадот вошла в ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира. Мы также писали, что Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт снимутся в приквеле "Безумного Макса".
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