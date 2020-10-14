В Twitter скандал из-за Галь Гадот и Клеопатры. Объясняем, что происходит

Пользователи Сети спорят о происхождении последней Царицы Египта

На днях стало известно, что исполнительница роли "Чудо-женщины" Галь Гадот сыграет Клеопатру в новом фильме Пэтти Дженкинс. В Сети тут же принялись травить израильскую актрису из-за того, что ее этическая принадлежность не соответствует столь знаменитому историческому персонажу. Сегодня.Lifestyle коротко рассказывает о ситуации.

Кто такая Клеопатра?

Клеопатра была последней царицей Египта. Рожденная предположительно в Александрии, она принадлежала к македонской династии Птолемеев. Фактически она была гречанкой.

Бюст Клеопатры VII в Алжире

Фото: Wikipedia

Пользователи Сети возмутились выбором студии Paramount. Как оказалось, многие видят на месте Галь Гадот арабскую или темнокожую актрису.

"Какой голливудский тупица посчитал хорошей идеей выбрать израильскую актрису на роль Клеопатры вместо потрясающей арабской актрисы вроде Надин Нджейм? И позор тебе, Галь Гадот. Ваша страна крадет арабские земли, а вы крадете их роли в кино", – пишет пользовательница Twitter @SameeraKhan.

Скриншот: twitter.com/SameeraKhan

"В Голливуде белые американские актрисы всегда выступали в роли королевы Нила. На этот раз разве они не могут найти африканскую актрису?" – написал в соцсети пользователь @hallaboutafrica.

Скриншот: https://twitter.com/hallaboutafrica

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К слову, арабский мир уже высказывался против Галь Гадот. В 2017 году в Ливане запретили показ фильма "Чудо-женщина" как раз из-за выбора актрисы на роль супергероини.

Кадр из фильма "Чудо-женщина"

Фото: imdb

А вот сценаристка будущего фильма Лаэта Калогридис объясняет – Клеопатра не была ни арабкой, ни темнокожей:

"Невероятно взволнована возможностью рассказать историю Клеопатры, моего любимого птолемеевского фараона и, возможно, самой известной македонской гречанки в истории".

Скриншот: twitter.com/LKalogridis

Сама Галь Гадот не ответила критикам, но написала в своем аккаунте в Instagram следующее:

"Клеопатра – это история, которую я хотела рассказать очень давно. Не могу быть более взволнованной и благодарной за эту команду".

В Сети также появился фанатский арт, на котором актриса изображена в образе Клеопатры. Как вам такая царица?

Фото: instagram.com/webbtertainment

Напомним, ранее сообщалось, что Галь Гадот вошла в ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира. Мы также писали, что Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт снимутся в приквеле "Безумного Макса".

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