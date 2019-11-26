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В Украине покажут впечатляющие работы с международного фестиваля креативности

В этом году на 180-минутный сеанс можно будет попасть в течение двух дней

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:28
Показы лучших работ победителей Cannes Lions состоятся 7-9 декабря в Украине
Показы лучших работ победителей Cannes Lions состоятся 7-9 декабря в Украине
Фото: Facebook

С 7 по 9 декабря состоятся показы лучших работ победителей самого известного международного фестиваля креативности Cannes Lions. В этом году на 180-минутный сеанс можно будет попасть в течение двух дней – в Киеве, и только один день во Львове, Луцке, Днепре, Харькове и Одессе.

Шедевры стоит посетить всем, кто ценит качественный и яркий креатив, необычные короткометражные работы и безупречную режиссуру. Неотъемлемыми составляющими каждого из этих произведений искусства является сюжет и бескомпромиссность исполнения. Подборка Шедевров 2019 отличается ритмичностью, музыкальностью и неординарностью сюжетов, которые погружают в измерение невероятных эмоций.

Эти работы способны перевернуть представление о креативных коммуникациях и доказать, что даже коммерческие истории могут оставаться в сердцах и памяти надолго. Это ролики, которые вдохновляют. Это мелодии и ритмы, которые на все зимние каникулы поселятся в вашей голове.

Показы организовывает официальное представительство фестиваля Cannes Lions в Украине эксклюзивно в сети кинотеатров Multiplex.

"Шедевры Cannes Lions поражают своим мастерством, вдохновляют, развлекают. Все, кто посещал показы в прошлые годы, знают – здесь собраны лучшие примеры работ, которые ежегодно становятся эталоном для мировых креативных элит в создании новых шедевров. Уверяем, эти три часа будут невероятно приятными и эмоциональными для любой творческой личности", – рассказал официальный представитель фестиваля Cannes Lions в Украине Константин Кузнецов.

Вдохновляйтесь настоящими шедеврами Cannes Lions в HD качестве:

  • 7 декабря – Львов (Spartak), Киев (Lavina, Проспект), Луцк (Проминь);
  • 8 декабря – Харьков (Дафи), Одесса (Gagarinn Plaza), Киев (Skymall);
  • 9 декабря – Днепр (Дафи).

Cannes Lions – главная награда сегмента креативных коммуникаций и одна из самых престижных в креативных индустриях. Именно на этом международном фестивале отмечаются прорывные, нестандартные идеи, подходы и технологии, которые задают тенденции в развитии культуры, бизнеса и общества. Фестиваль проходит с 1954 года, собирает более 15 тысяч делегатов ежегодно для обмена знаниями и креативного подхода во всех сферах деятельности.

Представительство Cannes Lions в Украине с 2006 года работает над популяризацией новейших достижений и наиболее значимых проектов в области креативных индустрий, а также помогает украинским компаниям достойно представляться на международной сцене в рамках фестиваля креативности Cannes Lions.

Напомним, ранее мы рассказывали, куда пойти на этой неделе в Киеве: афиша мероприятий.

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