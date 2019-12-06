В Украине появился экобот: что нужно знать о необычном квесте от НЛО TV

Стартовала акция "Измени себя вместе с НЛО TV и сохрани свой город"

Акция «Измени себя вместе с НЛО TV и сохрани свой город» Фото: пресс-служба НЛО TV

Земля утопает в мусоре, глобальное потепление, стихийные бедствия, вымирание животных и смертельные болезни людей – это уже давно не "ужас", а наше сегодня. И ко многим катаклизмам мира причастны люди. Из-за роста численности населения и увеличения городских территорий прогнозируют рост объемов производства мусора в мире на 70 % между 2016 м и 2050 годом.

Акция "Измени себя вместе с НЛО TV и сохрани свой город". Фото: пресс-служба НЛО TV

Молодежный телеканал НЛО TV специализируется на юморе и развлечениях, но канал никогда не был в стороне от важных вопросов. Впрочем, не нужно драматизировать и просто разводить руками – время действовать. Именно поэтому канал инициирует акцию "Измени себя вместе с НЛО TV и сохрани свой город". Это стремление показать, что простыми действиями каждый из нас может спасти свой город, а в перспективе – нашу планету.

Первым этапом акции "Измени себя вместе с НЛО TV и сохрани свой город" стал пешеходный квест по Подолу в Киеве для журналистов, блогеров и актеров канала, который состоялся 4 декабря в Киеве. Вместе с героями НЛО TV все участники узнали много нового о том, как простыми действиями – сортировкой мусора, уходом за растениями, использованием персонализированных гаджетов – можно помогать родному городу "дышать" легко и здорово.

Акция "Измени себя вместе с НЛО TV и сохрани свой город". Фото: пресс-служба НЛО TV

Основная площадка акции – эко-бот, своеобразный офлайн-квест, который могут пройти все желающие. Во время прохождения квеста от НЛО TV можно узнать интересную и полезную информацию о защите и сохранении родного города, получить крутой стикер-пак, а также стать победителем и получить суперприз – приглашение на масштабный офлайн-квест, который состоится 15 декабря.

Чтобы принять участие, нужно перейти по ссылке и, следуя инструкциям, добавиться к чатботу. Участников ждет 35 вопросов об охране окружающей среды, а сама акция продлится до 12 декабря, после чего будут определены победители.

Акция "Измени себя вместе с НЛО TV и сохрани свой город". Фото: пресс-служба НЛО TV

"Наши города превращаются в "опасные зоны" с мусором под ногами. Уже много сказано о спасении планеты от мусора, но эти слова кажутся какими-то далекими, а действия – сложными. И только на личном опыте можно понять, что каждый может внести свой вклад в защиту наших городов.

Ко мне это понимание пришло, когда я дома нашла несколько пакетов в пакетах и ​​десяток отработанных батареек. С тех пор я стараюсь сортировать мусор, ходить в магазины со своей полотняной сумкой, чтобы уменьшить количество пластиковых пакетов в доме и в городе.

Вместе с единомышленниками на телеканале мы начали искать простые пути для формирования экологического мышления городского населения. Этой акцией решили показать, как простыми ежедневными действиями – собственной многоразовой чашкой или стаканчиком, мусорными пакетами, которые разлагаются, отказом от воздушных шариков – можно сделать вклад в защиту и сохранение города, в котором мы живем", – отметила бренд-менеджер НЛО TV Людмила Гмыря.

Спасать мир просто – каждый из нас супергерой, стоит только захотеть. НЛО TV заряжает на изменения.

Акция "Измени себя вместе с НЛО TV и сохрани свой город" Фото: пресс-служба НЛО TV

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