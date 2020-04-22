В Украине стартовал Онлайн-фестиваль европейского кино-2020: что покажут

В программе представлены восемь кинохитов – триумфаторов мировых фестивалей

C 21 по 27 апреля при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине пройдет первый Онлайн-фестиваль европейского кино 2020.

Европейский Союз выделяет Украине 190 млн евро на борьбу с распространением коронавируса и призывает всех соблюдать правила карантина. Провести это время с удовольствием и пользой организаторы предлагают с лучшими образцами европейского кино – посмотреть все фильмы можно бесплатно и без регистрации на сайте фестиваля. Событие организовано компанией Arthouse Traffic совместно с европейскими культурными институтами.

В программе представлены 8 кинохитов – триумфаторов мировых фестивалей. Все они демонстрируют разнообразие Европы и ее граждан.

Испанская комедия "Чемпионы" Хавьера Фессера получила на родине 11 номинаций на национальную премию "Гойя". Главный герой ленты – приговоренный к общественным работам тренер по баскетболу, который получает задание сделать чемпионов из команды людей с ментальными нарушениями. Фильм также доступен для просмотра людям с нарушением зрения, для этого необходимо выбрать соответствующую дорожку в плеере на сайте.

Кадр из фильма "Чемпионы" Фото: пресс-служба

Польская мелодрама "Холодная война" Павла Павликовского – лучший фильм 2018 года по версии Европейской киноакадемии, трехкратный номинант премии "Оскар". В основе сюжета – страстная история любви между двумя людьми разного происхождения и характера, которые абсолютно несовместимы, и все же тянутся друг к другу. События ленты разворачиваются на фоне холодной войны 1950-х годов в Польше, Берлине, Югославии и Париже. Мировая премьера "Холодной войны" состоялась на Каннском кинофестивале, где фильм был отмечен премией за лучшую режиссуру.

Драма "В моей комнате" – новая работа от лауреата Серебряного медведя Берлинале Ульриха Келера. Главный герой ленты – фрилансер, у которого мало денег, но много свободного времени. Однажды он просыпается и понимает, что человечество исчезло с лица земли. Премьера фильма прошла в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Научно-фантастическая драма "Малыш Джо" – фильм режиссера Джессики Хауснер, снята в лучших традициях сериала "Черное зеркало". Она рассказывает о корпорации, которая занимается выведением новых видов растений. Главные роли исполнили Бен Уишоу и Эмили Бичем, которая была отмечена премией Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

Ретро-мелодрама "Франц" Франсуа Озона – римейк "Недопетой колыбельной" Эрнста Любича, антивоенного фильма начала 1930-х. События ленты двукратного номинанта Канн происходят после окончания Первой мировой. Немка ежедневно приходит на могилу своего жениха, погибшего на войне. Однажды она видит француза, который тоже принес цветы на могилу ее возлюбленного.

Кадр из ретро-мелодрамы "Франц" Фото: пресс-служба

Историческая драма "Анджело", события которой разворачиваются в Вене начала XVIII века, рассказывает о судьбе африканского мальчика-раба. Он попадает под опеку графини: она решает крестить его и дать образование. Одну из главных ролей в фильме исполнила звезда итальянского кино Альба Рорвахер ( "Счастливый Лазарь", "Идеальные незнакомцы").

Напомним, ранее мы писали о лучших украинских комедиях, которые стоит посмотреть каждому.

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