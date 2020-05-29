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В Украине стартовал VII Чилдрен Кинофест – фестиваль кино для детей и подростков

Сегодня, 17:49

29 мая состоится церемония открытия кинофестиваля

В Украине стартовал 7-й фестиваль кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест, который ежегодно бесплатно знакомит украинских детей как с новейшими европейскими лентами, так и с мировой киноклассикой. В 2020 году он впервые проходит онлайн – с 29 мая по 7 июня на сайте. По традиции, в конкурсную программу вошло семь фильмов для зрителей от 4 лет, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах. Победителя фестиваля определит его аудитория – после просмотра фильмов зрителям предложат оценить свои впечатления.

"Фокстер и Макс" представляет Украину на Чилдрен Кинофест-2020
"Фокстер и Макс" представляет Украину на Чилдрен Кинофест-2020
Фото: пресс-служба

Торжественная церемония открытия также состоится онлайн – впервые в истории Чилдрен Кинофеста ее могут увидеть все зрители фестиваля. 29 мая о 19:00 на странице Чилдрен Кинофест в Facebook зрителей ожидают:

  • певица, композиторка и бандуристка Марина Krutь, участница шоу "X-фактор" и национального отбора на "Евровидение 2020", с песней "Радій"
  • посол фестиваля 2020 – музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк
  • жюри конкурса короткометражных фильмов, снятых детьми – продюсерка и директорка Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала "Первые ласточки" актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор фильма "Украденная принцесса"
  • программный директор фестиваля Илья Дядык
  • символ и талисман Чилдрен Кинофеста – Совенок Чарли

Фильм открытия Чилдрен Кинофеста – австралийская семейная лента "Мой друг мистер Персиваль". Одну из главных ролей в ней исполнил лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус", звезда серий фильмов "Пираты Карибского моря" Джеффри Раш. Фильм, основанный на мировом бестселлере "Штормик и мистер Персиваль", рассказывает историю удивительной дружбы мальчика и пеликана-сироты.

Кадр из фильма "Мой друг мистер Персиваль"
Кадр из фильма "Мой друг мистер Персиваль"
Фото: пресс-служба

Кроме нее, за звание лучшего фильма года в программе Чилдрен Кинофеста соревнуются фантастическая приключенческая лента "Фокстер & Макс" (Украина), драма "Салон красоты Роми" (Нидерланды, Германия), роуд-муви "Лос Бандо" (Норвегия, Швеция) , фэнтези "Тим Талер, или Проданный смех" (Германия), и анимационные фильмы "Гол!" (Великобритания) и "Сипсик – кукла-друг" (Эстония, Дания).

Фильм "Лос Бандо" в программе Чилдрен Кинофест-2020
Фильм "Лос Бандо" в программе Чилдрен Кинофест-2020
Фото: пресс-служба

Во внеконкурсной программе фестиваля зрителей ждет ретроспективная подборка "Волшебник Жорж Мельес" и специальное событие ко Дню защиты детей, организованное совместно с Новым каналом, – онлайн-премьера победителя Чилдрен Кинофеста 2019 года, анимационного фэнтези "Украденная принцесса".

В рамках фестиваля уже в четвертый раз происходит Конкурс детских фильмов. По традиции, победителей определит жюри украинских кинематографистов. Зрителям показа детских короткометражных фильмов также предложат проголосовать онлайн и выбрать победителя в номинации "Приз зрительских симпатий" – авторы лучшего фильма в этой категории получат 10 000 гривен. Среди финалистов детского конкурса подростковые драмы, фильмы о дружбе, инопланетянах и пандемии, VR и пластилиновая анимация.

Фильм "Тим Талер, или Проданный смех" покажут на Чилдрен Кинофест
Фильм "Тим Талер, или Проданный смех" покажут на Чилдрен Кинофест
Фото: пресс-служба

Почетным послом фестиваля в 2020 году стал музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

Миссия фестиваля Чилдрен Кинофест – развивать в Украине традицию совместных семейных просмотров кино и привлекать детей к созданию кинофильмов. Все показы – бесплатные, по предварительной регистрации на сайте. Показы конкурсной программы будут продолжаться в течение 7 дней, просмотреть их можно будет в любое удобное время.

Ранее мы рассказали о программе фестиваля Чилдрен Кинофест.

Также не пропустите афишу мероприятий на День Киева 2020, который состоится 31 мая.

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