Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Украине стартовали съемки мистического триллера "Эгрегор": что известно о фильме

Сегодня, 17:50

В главных ролях – звезды фильмов "Dzidzio Контрабас" и "Лига справедливости"

В Украине продолжилась работа над приключенческим триллером с элементами мистики "Эгрегор". Режиссер фильма – Станислав Капралов, чей дебютный триллер Let it snow с Иванной Сахно в главной роли купил американский дистрибьютор Lionsgate.

О возобновлении съемок после длительного перерыва сообщает компания Solar Media Entertainment на официальной странице в Facebook.

Елена Лавренюк в фильме "Эгрегор"
Елена Лавренюк в фильме "Эгрегор"
Фото: facebook.com/SolarMediaEntertainment

Главные роли в фильме исполняют: американский актер Омри Роуз, известный зрителям по фильмам "Неповиновение" и "Лига справедливости", и Елена Лавренюк, которая играла в комедии "Dzidzio Контрабас" и "11 Детей из Моршина".

Омри Роуз в фильме "Эгрегор"
Омри Роуз в фильме "Эгрегор"
Фото: facebook.com/SolarMediaEntertainment

"Детали сюжета не раскрываются, но известно, что в его основе – история о древнем культе, таинственный орден, который на протяжении сотни лет образует мистические Эгрегоры из энергии и борется за возможность управлять сознанием человечества и овладеть миром", – сообщает Solar Media Entertainment.

Съемки "Эгрегора" пройдут в Киеве, Львове, а также в Польше и США. Ожидается, что фильм выйдет на большие экраны в 2021 году.

Кадр со съемок фильма "Эгрегор"
Кадр со съемок фильма "Эгрегор"

Также в фильме сыграют: актриса Валерия Караман, которая снималась с Робертом Паттинсоном и Уильямом Дефо в фильме "Маяк", Анджей Зелинский (сериал HBO "Ватага", "Пианист" Романа Полански), а также Даниель Ольбрыхский.

Кадр со съемок фильма "Эгрегор"
Кадр со съемок фильма "Эгрегор"
Фото: facebook.com/SolarMediaEntertainment

Ранее мы сообщали, что в Киеве завершились съемки сериала "Разве можно мечтать о большем".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Жан-Клод Ван Дамм был замечен в Бортничах на съемочной площадке фильма для Netflix В Сети появился 20-секундный ролик с Ван Даммом в Киеве. Стартовали съемки боевика для Netflix Ирма Витовская покрасила волосы в неожиданный цвет для съемок в новом фильме - фото
съемки в Украине
Реклама

Новости партнеров

"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта
Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Горовая показала то, чему Каменских завидует больше всего
Горовая показала то, чему Каменских завидует больше всего

Популярные статьи

Сегодня, 11:55Fun

"Вежливый кот" прославился благодаря широкой улыбке: забавные фото

Сегодня, 09:05Food

Что приготовить из груш: ТОП-5 небанальных рецептов

Вчера, 13:29Шоу-бизнес

Пономарев, TAYANNA, Тополя, Остапчук и другие украинские звезды отвели детей в школу – фото

Вчера, 10:17Events

1 сентября: поздравления в картинках, открытках и прозе

Вчера, 07:18Events

Первый день осени: позитивные картинки и пожелания для поднятия настроения

Вчера, 05:55Fun

Наряд 50-летней Мелании Трамп стал мемом: курьезные фото

Вчера, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 1 сентября: Овну понадобиться помощь, а Тельца ждет успех в профессиональных делах

Вчера, 05:20Events

С Днем знаний: красочные картинки и поздравительные открытки на 1 сентября

31 августаАфиша

Первый раз в первый класс! Лучшие поздравления первокласснику с 1 сентября

31 августаШоу-бизнес

София Ротару восхитила образом в вышиванке: фото артистки прокомментировала Алла Пугачева

31 августаEvents

Поздравления с 1 сентября учителям: лучшие пожелания в прозе, открытках и картинках

31 августаEvents

Что подарить учителю на 1 сентября: самые оригинальные идеи

31 августаFun

"Разрубленный" небоскреб построили в Китае: фото здания

31 августаШоу-бизнес

Похудевшая на 45 кг Адель впервые показала фигуру в купальнике – фото дня

31 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 31 августа: Стрельцам нужно уделить внимание финансам, а Козерогов ждет важная встреча

31 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками-2020": как прошел первый выпуск шоу

Новости партнеров

Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Ольга Куриленко, порадовала поклонников снимками в купальнике
Ольга Куриленко, порадовала поклонников снимками в купальнике
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
Машиной Ефремова в момент ДТП управлял «известный человек»
Машиной Ефремова в момент ДТП управлял «известный человек»
13 золотых правил леди: какой должна быть воспитанная женщина
13 золотых правил леди: какой должна быть воспитанная женщина
Дан Балан на свадьбе с красоткой-невестой ошеломил фанатов Кароль
Дан Балан на свадьбе с красоткой-невестой ошеломил фанатов Кароль
Ані Лорак ошелешила виглядом без штанів на курорті з Кіркоровим
Ані Лорак ошелешила виглядом без штанів на курорті з Кіркоровим
Медики назвали самый полезный летний овощ
Медики назвали самый полезный летний овощ

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять