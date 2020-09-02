В Украине стартовали съемки мистического триллера "Эгрегор": что известно о фильме

В главных ролях – звезды фильмов "Dzidzio Контрабас" и "Лига справедливости"

В Украине продолжилась работа над приключенческим триллером с элементами мистики "Эгрегор". Режиссер фильма – Станислав Капралов, чей дебютный триллер Let it snow с Иванной Сахно в главной роли купил американский дистрибьютор Lionsgate.

О возобновлении съемок после длительного перерыва сообщает компания Solar Media Entertainment на официальной странице в Facebook.

Елена Лавренюк в фильме "Эгрегор" Фото: facebook.com/SolarMediaEntertainment

Главные роли в фильме исполняют: американский актер Омри Роуз, известный зрителям по фильмам "Неповиновение" и "Лига справедливости", и Елена Лавренюк, которая играла в комедии "Dzidzio Контрабас" и "11 Детей из Моршина".

Омри Роуз в фильме "Эгрегор" Фото: facebook.com/SolarMediaEntertainment

"Детали сюжета не раскрываются, но известно, что в его основе – история о древнем культе, таинственный орден, который на протяжении сотни лет образует мистические Эгрегоры из энергии и борется за возможность управлять сознанием человечества и овладеть миром", – сообщает Solar Media Entertainment.

Съемки "Эгрегора" пройдут в Киеве, Львове, а также в Польше и США. Ожидается, что фильм выйдет на большие экраны в 2021 году.

Кадр со съемок фильма "Эгрегор"

Также в фильме сыграют: актриса Валерия Караман, которая снималась с Робертом Паттинсоном и Уильямом Дефо в фильме "Маяк", Анджей Зелинский (сериал HBO "Ватага", "Пианист" Романа Полански), а также Даниель Ольбрыхский.

Кадр со съемок фильма "Эгрегор" Фото: facebook.com/SolarMediaEntertainment

Ранее мы сообщали, что в Киеве завершились съемки сериала "Разве можно мечтать о большем".

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