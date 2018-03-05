В Украине стартовали съемки триллера о Голодоморе

Сегодня, 16:13

Фильма Агнешки Холланд "Гарет Джонс" посвящен Голодомору

Джеймс Нортон. Фото: esquire.com
Джеймс Нортон. Фото: esquire.com

В Киеве 3 марта стартовали съемки исторического фильма Агнешки Холланд "Гарет Джонс". Кинолента посвящена Голодомору. Теперь в сети появился первый официальный постер картины, сообщается в пресс-релизе украинской продакшен-компании FILM.UA Group.

Отметим, что киноленту по сценарию Андреа Халупы снимается в копродукции Украины, Польши и Великобритании. Главную роль исполняет Джеймс Нортон. Ванесса Кирби играет журналистку Аду Брукс. Из украинских актеров в проекте заняты Яков Ткаченко ("Припутни"), Олег Драч ("Незламна"), Владимир Федорук, Анна Шайдюк, Анастасия Чалая, Алина Ковальская.

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Съемки пройдут в Киеве и Киевской области, где будут отсняты сцены путешествия главного героя вглубь Советской Украины. А часть сцен, действие которых происходит в Москве, будет снята в Харькове. Съемки на территории Украины продлятся до 21 марта, а затем съемочная группа переберется в Польшу и Шотландию, где продолжит работу.

Гарет Джонс — британский журналист, который побывал в Украине в 1933 году и затем, вернувшись на родину, рассказал всему миру об ужасах Голодомора, скрываемого советской властью.

По словам создателей, "Гарет Джонс" будет политическим триллером.

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Напомним,  любители отечественных фильмов, детективов и комедий ждут интересные киноленты. Мы предлагаем хорошую подборку – фильмы, которые выйдут в кинотеатрах на этой неделе 5-11 марта.
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Источник:

"Сегодня"

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