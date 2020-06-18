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В Украине стартует онлайн-фестиваль "Неделя швейцарского кино"

Сегодня, 19:50

Киноленты доступны к бесплатному просмотру до 28 июня

19 июня на сайте стартует фестиваль "Неделя швейцарского кино". Событие, организованное Посольством Швейцарии совместно с компанией Arthouse Traffic, в 2020 впервые пройдет онлайн на официальном сайте фестиваля, и в четвертый раз представит в своей программе самые актуальные художественные фильмы Швейцарии последних лет. Все фильмы фестиваля демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами – посмотреть их можно бесплатно в любое удобное время с 19 до 28 июня включительно.

Фестиваль"Неделя швейцарского кино" пройдет с 19 по 28 июня онлайн
Фестиваль"Неделя швейцарского кино" пройдет с 19 по 28 июня онлайн
Фото: swissfilm.org.ua

В этом году фестиваль сосредотачивается на гендерном равенстве – одной из глобальных целей устойчивого развития ООН. В его программу вошли 4 ленты, снятые режиссерами, которые представляют разнообразие женских взглядов.

В рамках фестиваля 22 июня в 20:00 состоится онлайн-дискуссия на тему "Female gaze: гендерное равенство в современном кино". Ее участники и участницы обсудят гендерное равенство в киноиндустрии Украины и Швейцарии – одинаковые ли условия для создания фильмов для женщин и мужчин, нуждается ли индустрия во введении квот и высоко ли находится "стеклянный потолок" для профессионалок, которые делают карьеру в кино.

Гендерная репрезентация – тема, которая остро дискутируется в мировой индустрии уже давно, а с началом движения #MeToo стала еще более актуальной. К обсуждению присоединятся Юлия Синькевич, продюсер и директор Одесского международного кинофестиваля, Петра Бьондини Фольпе, режиссер фильма "Божественный порядок", Владимир Яценко, продюсер фильмов "Атлантида", "Домой", "Дикое поле", Клод Вильд, Посол Швейцарии в Украине. Модерировать дискуссию будет Дарья Бадьёр, кинокритикесса, куратор кинофестиваля "Киевская неделя критики".

В программе фестиваля :

Лента совместного производства Швейцарии и Италии, драма "Счастливый Лазарь" Аличе Рорвахер в свое время получила премию за лучший сценарий Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает о дружбе простодушного деревенского дурачка Лазаря и избалованного аристократа Танкреди.

Кадр из фильма "Счастливый Лазарь"
Кадр из фильма "Счастливый Лазарь"
Фото: swissfilm.org.ua

Хулиганская комедия "Стрикер" – о смельчаках, которые выбегают обнаженными во время массовых мероприятий, например, на футбольных матчах. Главный герой фильма, учитель физкультуры, планирует избавиться от финансовых проблем, занявшись тренировкой стрикеров. На фестивале комедий в Лос-Анджелесе лента получила премию за лучший фильм на иностранном языке и режиссуру.

Кадр из фильма "Стрикер"
Кадр из фильма "Стрикер"
Фото: swissfilm.org.ua

Также в программе зрителей ожидает феминистская драма "Божественный порядок" режиссера Петры Фольпе. До 1971 года Швейцария оставалась последним западным государством, где женщины не имели права голоса – фильм расскажет о борьбе простых женщин против дискриминации. "Божественный порядок" получил четыре премии фестиваля в Трайбеци и три национальных премии Swiss Film Prize.

Анимационный фильм "Жизнь кабачка" (Швейцария, Франция) режиссера Клода Барраса – история о мальчике-сироте Икаре, который попадает в приют, где каждый ребенок рассказывает ему свою непростую историю. В новом доме он получает смешное прозвище, находит товарищей и узнает, что такое крепкая дружба, забота и настоящая любовь. В 2017 году лента была номинирована на премию "Оскар" как лучший анимационный фильм и получила премию "Сезар" как лучший анимационный фильм.

Кадр из анимационного фильма
Кадр из анимационного фильма "Жизнь кабачка"
Фото: swissfilm.org.ua

Швейцарско-немецкая драма "Невинный" Симона Жакме была впервые показана в рамках конкурсной программы международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, где претендовала на Гран-при, и была отмечена премией Swiss Film Prize за лучшую женскую роль. В центре сюжета – женщина, которая в равной степени предана семье, ревностным христианам-традиционалистам и своей исследовательской работе.

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Мечта Катрины"
Фото: swissfilm.org.ua

Главная героиня мелодрамы "Мечта Катрины" режиссеров Дарио и Мирко Бишофбергеров хочет иметь детей, но ее муж погибает в автокатастрофе, однако благодаря пересадке головы он возвращается другим человеком. На международном кинофестивале в Дублине лента была отмечена за лучшую операторскую работу.

Драма "Ветер перемен" со звездой французского кино Мелани Тьерри в главной роли получила премию Variety Piazza Grande Award международного кинофестиваля в Локарно. Сюжет фильма режиссерки Беттины Оберли построен вокруг молодой пары, которая убегает от суеты города в отдаленный альпийский уголок.

Кадр из фильма "Ветер перемен"
Кадр из фильма "Ветер перемен"
Фото: swissfilm.org.ua

"Удивительное путешествие Волкенбруха в объятия шиксы" исследует жизнь и отношения общества ортодоксальных евреев. В 2019 году фильм был национальным кандидатом от Швейцарии на соискание премии "Оскар" как лучший международный фильм.

Кадр из фильма "Удивительное путешествие Волкенбруха в объятия шиксы"
Кадр из фильма "Удивительное путешествие Волкенбруха в объятия шиксы"
Фото: swissfilm.org.ua

Итало-швейцарская мелодрама "7 дней" Роландо Колла посвящена паре, которая знакомится во время подготовки свадьбы друзей. Съемки прошли на Сицилии, где развиваются основные события фильма.

Кадр из фильма
Кадр из фильма "7 дней"
Фото: swissfilm.org.ua

Мелодрама "Вокруг Луизы" режиссера Ольги Баиллиф совместного производства Швейцарии и Бельгии расскажет о певице, которая переосмысливает свою жизнь после встречи с отцом, с которым она не виделась много лет.

Напомним, что Одесский международный кинофестиваль-2020 перенесли на осень. Мы рассказали о новых датах и новом формате фестиваля.

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