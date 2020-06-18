В Украине стартует онлайн-фестиваль "Неделя швейцарского кино"

Киноленты доступны к бесплатному просмотру до 28 июня

19 июня на сайте стартует фестиваль "Неделя швейцарского кино". Событие, организованное Посольством Швейцарии совместно с компанией Arthouse Traffic, в 2020 впервые пройдет онлайн на официальном сайте фестиваля, и в четвертый раз представит в своей программе самые актуальные художественные фильмы Швейцарии последних лет. Все фильмы фестиваля демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами – посмотреть их можно бесплатно в любое удобное время с 19 до 28 июня включительно.

Фестиваль"Неделя швейцарского кино" пройдет с 19 по 28 июня онлайн Фото: swissfilm.org.ua

В этом году фестиваль сосредотачивается на гендерном равенстве – одной из глобальных целей устойчивого развития ООН. В его программу вошли 4 ленты, снятые режиссерами, которые представляют разнообразие женских взглядов.

В рамках фестиваля 22 июня в 20:00 состоится онлайн-дискуссия на тему "Female gaze: гендерное равенство в современном кино". Ее участники и участницы обсудят гендерное равенство в киноиндустрии Украины и Швейцарии – одинаковые ли условия для создания фильмов для женщин и мужчин, нуждается ли индустрия во введении квот и высоко ли находится "стеклянный потолок" для профессионалок, которые делают карьеру в кино.

Гендерная репрезентация – тема, которая остро дискутируется в мировой индустрии уже давно, а с началом движения #MeToo стала еще более актуальной. К обсуждению присоединятся Юлия Синькевич, продюсер и директор Одесского международного кинофестиваля, Петра Бьондини Фольпе, режиссер фильма "Божественный порядок", Владимир Яценко, продюсер фильмов "Атлантида", "Домой", "Дикое поле", Клод Вильд, Посол Швейцарии в Украине. Модерировать дискуссию будет Дарья Бадьёр, кинокритикесса, куратор кинофестиваля "Киевская неделя критики".

В программе фестиваля :

Лента совместного производства Швейцарии и Италии, драма "Счастливый Лазарь" Аличе Рорвахер в свое время получила премию за лучший сценарий Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает о дружбе простодушного деревенского дурачка Лазаря и избалованного аристократа Танкреди.

Кадр из фильма "Счастливый Лазарь" Фото: swissfilm.org.ua

Хулиганская комедия "Стрикер" – о смельчаках, которые выбегают обнаженными во время массовых мероприятий, например, на футбольных матчах. Главный герой фильма, учитель физкультуры, планирует избавиться от финансовых проблем, занявшись тренировкой стрикеров. На фестивале комедий в Лос-Анджелесе лента получила премию за лучший фильм на иностранном языке и режиссуру.

Кадр из фильма "Стрикер" Фото: swissfilm.org.ua

Также в программе зрителей ожидает феминистская драма "Божественный порядок" режиссера Петры Фольпе. До 1971 года Швейцария оставалась последним западным государством, где женщины не имели права голоса – фильм расскажет о борьбе простых женщин против дискриминации. "Божественный порядок" получил четыре премии фестиваля в Трайбеци и три национальных премии Swiss Film Prize.

Анимационный фильм "Жизнь кабачка" (Швейцария, Франция) режиссера Клода Барраса – история о мальчике-сироте Икаре, который попадает в приют, где каждый ребенок рассказывает ему свою непростую историю. В новом доме он получает смешное прозвище, находит товарищей и узнает, что такое крепкая дружба, забота и настоящая любовь. В 2017 году лента была номинирована на премию "Оскар" как лучший анимационный фильм и получила премию "Сезар" как лучший анимационный фильм.

Кадр из анимационного фильма "Жизнь кабачка" Фото: swissfilm.org.ua

Швейцарско-немецкая драма "Невинный" Симона Жакме была впервые показана в рамках конкурсной программы международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, где претендовала на Гран-при, и была отмечена премией Swiss Film Prize за лучшую женскую роль. В центре сюжета – женщина, которая в равной степени предана семье, ревностным христианам-традиционалистам и своей исследовательской работе.

Кадр из фильма "Мечта Катрины" Фото: swissfilm.org.ua

Главная героиня мелодрамы "Мечта Катрины" режиссеров Дарио и Мирко Бишофбергеров хочет иметь детей, но ее муж погибает в автокатастрофе, однако благодаря пересадке головы он возвращается другим человеком. На международном кинофестивале в Дублине лента была отмечена за лучшую операторскую работу.

Драма "Ветер перемен" со звездой французского кино Мелани Тьерри в главной роли получила премию Variety Piazza Grande Award международного кинофестиваля в Локарно. Сюжет фильма режиссерки Беттины Оберли построен вокруг молодой пары, которая убегает от суеты города в отдаленный альпийский уголок.

Кадр из фильма "Ветер перемен" Фото: swissfilm.org.ua

"Удивительное путешествие Волкенбруха в объятия шиксы" исследует жизнь и отношения общества ортодоксальных евреев. В 2019 году фильм был национальным кандидатом от Швейцарии на соискание премии "Оскар" как лучший международный фильм.

Кадр из фильма "Удивительное путешествие Волкенбруха в объятия шиксы" Фото: swissfilm.org.ua

Итало-швейцарская мелодрама "7 дней" Роландо Колла посвящена паре, которая знакомится во время подготовки свадьбы друзей. Съемки прошли на Сицилии, где развиваются основные события фильма.

Кадр из фильма "7 дней" Фото: swissfilm.org.ua

Мелодрама "Вокруг Луизы" режиссера Ольги Баиллиф совместного производства Швейцарии и Бельгии расскажет о певице, которая переосмысливает свою жизнь после встречи с отцом, с которым она не виделась много лет.

Напомним, что Одесский международный кинофестиваль-2020 перенесли на осень. Мы рассказали о новых датах и новом формате фестиваля.

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