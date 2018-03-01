Украинским выпускникам предлагают найти свое призвание и познать мир

Выпускники школ и колледжей смогут побороться за грант на обучение в Украинской академии лидерства

Все активные выпускники школ и колледжей возрастом от 16 до 18 лет смогут побороться за грант на обучение в Украинской академии лидерства.

Десятимесячная образовательная программа Украинской академии лидерства предлагает ребятам, которые достигли успеха в различных сферах, сделать паузу после школы, чтобы найти свое призвание, познать страну и мир, осознанно выбрать будущую профессию.

Кандидаты в студенты проходят три этапа отбора, во время которых проверят их мотивацию, лидерские навыки, уровень английского, физическую подготовку и умение работать в команде. После финального этапа 200 подростков получат персональные гранты в 12 500 долларов на обучение, проживание и страхование здоровья от инвестиционного фонда Western NIS Enterprise Fund и партнеров академии.

В академии студенты проходят более 30 дисциплин, среди которых управление проектами, история, финансовый и коммуникационный менеджмент, этикет. А также читают философские трактаты, художественную литературу и интенсивно изучают английский язык. Они занимаются спортом и разными видами искусства, путешествуют по стране, изучая ее особенности, и покоряют Карпаты.

Напомним, ранее мы узнавали у карьерных консультантов и специалистов-рекрутеров популярных порталов по поиску работы, что студенту нужно сделать еще в институте, и что — после его окончания, чтобы найти работу по специальности.