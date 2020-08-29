В Украине запустили онлайн-сервис аренды книг Book Box: как это работает

Месячный абонемент открывает доступ ко всем бумажным книгам, хранящимся в Book Box

В Украине заработал онлайн-сервис аренды книг Book Box. Его создатели утверждают, что любой желающий может заказать бумажные книги с бесплатной доставкой, а после прочтения вернуть их обратно. Как это работает – читайте далее в материале.

На днях состоялся запуск библиотеки Book Box в Украине. Читателям предлагают "выйти" из мира электронных книг, и провести время за чтением бумажного экземпляра. Тем более, что в библиотеке их несколько десятков тысяч.

"Сегодня выходим за пределы b2b мира и запускаем современную библиотеку для всех желающих по всей Украине. Суть проста – Netflix для бумажных книг", – рассказывает о сервисе его основатель Андрей Орлик на своей странице в Facebook.

Чтобы почитать книги, нужно приобрести месячный абонемент, который позволит заказывать с бесплатной доставкой интересующие читателя произведения, а также возвращать их обратно.

Отмечается, что в ассортименте художественная и бизнес-литература, non-fiction, комиксы, книги для детей и поэзия на украинском, английском и русском языках.

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