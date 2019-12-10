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В украинский прокат выходит эротический фильм "Мое жаркое лето с Софи": трейлер

Премьера киноленты состоялась на Каннском кинофестивале 2019 во Франции

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:57
Кадр из фильма "Мое жаркое лето с Софи"
Кадр из фильма "Мое жаркое лето с Софи"
Фото: planetakino

19 декабря в украинский прокат выходит эротическая мелодрама "Мое жаркое лето с Софи" (Une fille facile), получившая приз за лучший фильм в программе "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля 2019.

В главной роли сыграла Захия Дехар, которая входила в число самых дорогих девушек в мире на рынке эскорт-услуг, а также модель, дизайнер нижнего белья и писательница Карла Лагерфельда, ставшая героиней громкого скандала десятилетней давности, в результате которого несколько знаменитых французских футболистов чуть не попали в решетку.

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События фильма происходят в Ницце. Найме 16 лет, она мечтает поступить в университет, чтобы никогда не работать официанткой, как ее мать. Кузине девушки, Софи, уже 22, и она приехала на Лазурный берег отдохнуть. Красотка легко вступает в интимные отношения с мужчинами, готовыми делать щедрые подарки, но мечтает встретить того, кто предложит ей руку и сердце, обеспечив роскошную жизнь. В один прекрасный день в порту пришвартовывается яхта с двумя молодыми и богатыми путешественниками, и начинается все самое интересное.

Режиссером 92-минутной кинокартины является Ребекка Злотовски ("Гранд Централ: Любовь на атомы", "Планетариум"). В фильме также сыграли Мина Фарид и Седрик Аппиетто. Премьера ленты состоялась 20 мая 2019 года на Каннском кинофестивале во Франции.

Напомним, что с 28 ноября в прокат вышли такие фильмы: английская драма "Аббатство Даунтон", криминальная драма "21 мост", исторический триллер Агнешки Холланд "Цена правды", шведская фантастическая лента "Вальгалла: Тор Рагнарек", а также комедия "Свадебный год".

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Источник: Сегодня
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