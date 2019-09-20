В украинский прокат выйдет фильм ужасов с "оскароносным" актером: трейлер

Кинокартину можно будет посмотреть во всех кинотеатрах Украины с 26 сентября

Кадр из фильма "Проклятие "Мэри" Фото: SVOEkino Film Distribution

26 сентября в украинский прокат выходит фильм ужасов "Проклятие "Мэри". Киноленту снял режиссер Майкл Гои, на счету которого 14 успешных сериалов ("Американская история ужасов", "Королевы крика" и "Болотная тварь"). Главные роли сыграли обладатель премии "Оскар" Гари Олдман и Эмили Мортимер.

Кадр из фильма "Проклятие "Мэри" Фото: SVOEkino Film Distribution Кадр из фильма "Проклятие "Мэри" Фото: SVOEkino Film Distribution Кадр из фильма "Проклятие "Мэри" Фото: SVOEkino Film Distribution Кадр из фильма "Проклятие "Мэри" Фото: SVOEkino Film Distribution Кадр из фильма "Проклятие "Мэри" Фото: SVOEkino Film Distribution Кадр из фильма "Проклятие "Мэри" Фото: SVOEkino Film Distribution 1/6

В центре сюжета супруги Дэвид (Гари Олдман) и Сара (Эмили Мортимер), которые переживают не лучшие времена. Они пытаются снова стать ближе друг к другу и возродить утраченную нежность. На все свои сбережения Дэвид решает приобрести старую яхту. Несмотря на непонимание такого решения, Сара поддерживает мужа. Вместе с двумя дочерьми семья отправляется на своей новой яхте в путешествие.

По словам Дэвида, это путешествие станет первым шагом к новой жизни. В определенном смысле так и произойдет. Чем дальше судно от берега, тем более странные события на нем происходят. Этому нет никакого объяснения, но жуткие странные явления остановить невозможно.

С 26 сентября фильм можно будет посмотреть во всех кинотеатрах Украины.

Напомним, свой рейтинг 100 лучших ужастиков опубликовало издание IndieWire. Первое место кинокритики отдали "Сиянию" Стэнли Кубрика по одноименному роману Стивена Кинга. Кроме этого, американский журнал Forbes назвал лучшие фильмы ужасов 2018 года.

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