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В Великобритании погибла актриса Джейн Хейуорд

Звезде сериала "Чисто английское убийство" было 69 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:51
Джейн Хейуорд
Джейн Хейуорд
Фото: Mirror

В Великобритании умерла известная актриса Джейн Хейуорд. Она скончалась в возрасте 69 лет от травм, полученных в результате ДТП. Подробности читайте в материале Сегодня.Lifestyle.

О смерти известной украинской актрисы смотрите в сюжете:

О смерти Джейн Хейуорд стало известно накануне. Британка скончалась из-за травм, которые она получила, попав под колеса автобуса 13 ноября этого года. Об этом сообщает издание Mirror.

Известно, что 69-летнюю актрису не просто сбили, а ее также затянуло под колеса, пока водитель пытался остановить транспортное средство.

Один пассажир, находившийся в автобусе в момент происшествия, сказал полицейским, что все выглядело так, как будто Джейн собиралась "постучать в дверь автобуса", чтобы сесть, поскольку она находилась очень близко к транспортному средству, прежде чем случился удар.

Посмертное вскрытие показало, что актриса умерла от многочисленных травм.

Джейн Хейуорд | Фото: кадр из фильма
  • Джейн Хейуорд: фильмография

За свою карьеру Джейн Хейуорд снялась в десятках фильмов и сериалах. Популярность ей принесли роли в сериалах "Чисто английское убийство", "Тенко" и фильме "Мой месяц с Миссис Поттер".

Незадолго до своей смерти, Джейн Хейуорд снялась в короткометражке "Коллекция".

Ранее стало известно о кончине французской актрисы и певицы Мари Лафоре.

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