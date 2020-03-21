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В возрасте 80 лет умер легендарный американский кантри-певец Кенни Роджерс

Обладатель трех "Грэмми" скончался у себя дома

Инна Петрова
Сегодня, 19:16

В США на 81-м году жизни умер легендарный американский кантри-певец Кенни Роджерс. Обладатель трех "Грэмми" скончался у себя дома. Об этом 20 марта сообщили его родственники в Twitter.

Роджерс был шестикратным лауреатом кантри-музыкальных премий и трехкратным лауреатом премии "Грэмми" в 1977, 1979 и 1988 годах. Он завершил свою карьеру в 2018 году по состоянию здоровья. Вероятно, что умер артист также из-за состояния здоровья.

Умер американский кантри-певец Кенни Роджерс
Умер американский кантри-певец Кенни Роджерс
Фото: Getty Images

Известие о кончине Кинни Роджерса всколыхнуло сеть. "Роджерс мирно ушел из жизни дома по естественным причинам под присмотром врачей из хосписа и в окружении близких", – говорится в сообщении.

Сообщается, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 близкие Роджерса планируют провести скромные похороны, куда пригласят минимальное количество людей.

Кенни Роджерс, американский кантри-исполнитель и обладатель трех премий "Грэмми". В числе его всемирно известных хитов значатся такие композиции как The Gambler, Lady, Islands In The Stream, Lucille и другие.

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