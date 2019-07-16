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В Яремче пройдет Первый открытый Гуцульский карнавал

Более 30 карнавальных платформ примут участие в таком мерприятии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:23
День города Яремче
День города Яремче
Фото: пресс-служба

В красочном городе Яремче 27 и 28 июля будут праздновать День города. В этом году организаторы мероприятия устроят Первый открытый Гуцульский карнавал, в котором примут участие более 30 карнавальных платформ.

Смотрите видео о том, как проходит гуцульская свадьба:

 

Каждая из этих платформ будет представлена ​​местными аграриями, фермерами, производителями эко-продукции, народными мастерами и ремесленниками, дизайнерами одежды и аксессуаров, туристическими агентствами, местными отелями, ресторанами и музейными комплексами. Фантазию и размер платформы организаторы не ограничивают. Единственное условие – платформа должна содержать элементы гуцульской культуры, быта, традиций и ремесла.

Праздники в Яремче
Праздники в Яремче
Фото: пресс-служба

Победителя лучшей платформы определят с помощью онлайн-голосования. За первое место предусмотрена денежная награда. Кроме того, отдельной частью программы станет приготовление огромного котла грибной юшки. Это блюдо приготовят из белых лесных карпатских грибов по традиционному гуцульскими рецепту. Попробовать местную грибную юшку смогут все желающие.

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Организаторы мероприятия обещают яркое действо, которое продемонстрирует гостеприимство и колорит обычаев, обрядов, культуры и кухни жителей Гуцульщины.

Кроме того, 27 и 28 июля в Яремче пройдет ярмарка местных товаров и продуктов. Для участников и гостей праздника запланированы многочисленные мастер-классы, дегустации традиционных гуцульских блюд, посещение усадеб и культурных центров. Будут представлены разнообразные виды народного искусства – роспись на стекле, резьба по дереву, лозоплетение, вышивка, ткачество, кузница, гончарство и художественная роспись керамики.

День города Яремче
День города Яремче
Фото: пресс-служба

Чтобы всегда быть в центре событий, гости и участники фестиваля смогут разместиться в отеле Romantik Spa Hotel, славящимся своим отменным сервисом, прекрасной кухней и лучшим в западной Украине косметологическим и SPA-комплексом.

Напомним, в 2018 году в Карпатах прошел XXV Международный гуцульский фестиваль. 

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Источник: Сегодня
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