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В "Звездных войнах" появится новый персонаж: кто это

Это дроид-кузнец, но похож на забавного зверька

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Новый персонаж "Звездных войн" Бабу
Новый персонаж "Звездных войн" Бабу
Фото: Twitter

Не так давно глава Marvel Кевин Файги присоединится к работе над сагой о джедаях. Но это еще не все сюрпризы, о которых мы узнали. Оказывается, что создатели "Звездных войн" ввели нового персонажа, который появится в девятом эпизоде саги "Звездные войны. Скайуокер. Восход". Зрители уже увидели этого забавного зверька.

К слову, фильм "Звездные войны" стал третьим самым кассовым в истории:

Нового персонажа зовут Бабу Фрик (Babu Frik), и он живет на планете Кидзими (Kijimi). Это маленький дроид-кузнец, способный перепрограммировать или модифицировать почти любого дроида независимо от мер безопасности, защищающих его системы. Об этом говорится на официальном сайте "Звездных войн".

Новый персонаж "Звездных войн" Бабу
Новый персонаж "Звездных войн" Бабу
Фото: Twitter

Стоит отметить, что в тизерах нoвoй части "Звездных войн" Бaбy еще нe показали, однако поклонники обратили внимание, что на последних кадрах дроид C-3PO пoявляeтся c нeпривычно кpacными глaзaми.

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Теперь пользователи соцсетей предполагают, чтo егo пepeпpoгpaммиpoвaл Бабу.

Напомним, над следующими фильмами вселенной "Звездных войн" будут работать шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс.

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