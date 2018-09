Памяти Фредди Меркьюри: ТОП-6 легендарных хитов группы Queen

5 сентября родился Фредди Меркьюри и мы вспоминаем его лучшие песни

Фредди Меркьюри, Фото: Getty

Легендарный вокалист Фаррух Булсара, которого весь мир знает как Фредди Меркьюри, родился 5 сентября 1946 года. Он прожил всего 45 лет, но оставил большой след в мировой истории, став настоящей рок-звездой на многие десятилетия. Предлагаем вспомнить самые яркие его хиты.

Bohemian Rhapsody

Это был первый коммерческий хит группы. The Queen потратили на запись песни более трех недель, потратили кучу денег своего лейбла, а когда захотели выпустить Bohemian Rhapsody отдельным синглом, вызвали протест менеджмента. Менеджеры ошиблись, номер побил рекорды продаж и до сих пор входит в списки лучших песен за всю историю рока.

We Are The Champions

Сам Меркьюри называл эту композицию самой самовлюбленной и высокомерной из всех написанных им песен. И не зря, ведь у певца была цель — сочинить стадионный гимн. Ему это удалось.

Radio Ga Ga

Песню, вернувшую группу в чарты после провала альбома Hot Space, сочинил барабанщик Роджер Тейлор. Первоначально номер носил название Radio Ca-Ca. Ее немного переделали и получилось Radio Ga Ga — это, по большому счету, игра слов, так как Ga Ga значит как гугуканье младенца, так и состояние сильной влюбленности.

Somebody To Love

Меркьюри считал эту песню своей лучшей композицией. Роджер Тейлор, в свою очередь, отзывался о ней как о самой расслабленной вещи группы. В клипе на Somebody To Love участники The Queen в последний раз появляются в глэмовом стиле. После этого Фредди уже будет с усами и короткой стрижкой.

I Want to Break Free

На этот раз автор суперхита – басист Дикон. Идея же клипа, известного не меньше самой песни, принадлежит барабанщику Тейлору. Музыканты, одетые в женские наряды, валяют дурака в декорациях культового британского сериала.

The Show Must Go On

Один из главных шедевров The Queen был написал гитаристом Брайаном Мэем. Фредди Меркьюри уже был тяжело болен, и любое движение давалось ему с трудом. Мэй сочинил текст, так как Меркьюри уже не в состоянии был это делать, и даже сам записал черновую версию вокала.

Напомним, в сети опубликовали первый трейлер фильма "Богемная рапсодия" о солисте группы Queen Фредди Меркьюри, архивная песня которого стала новым хитом.