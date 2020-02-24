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"Ведьмак 2": известны имена актерского каста второго сезона

Во втором сезоне сыграет звезды "Игры престолов" и "Хоббита"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:50

Стриминговый сервис Netflix, который выпустил трейлер мультфильма о Трансформерах, анонсировал новых актеров второго сезона сериала "Ведьмак". Список опубликован в Twitter сервиса.

"Ведьмак"
"Ведьмак"
Фото: YouTube

Новичков пока семь. Один из них, Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в "Игре престолов". Он сыграет полумедведя-полульва Нивеллена. По сюжету книги Геральт встречает его во время своих странствий.

Также официально подтверждены актеры на роль ведьмаков, объявленные ранее – Пол Бульон (Ламберт) и Ясен Атор (Койон). Еще одного ведьмака – Эскеля – сыграет Туэ Эрстед Расмуссен.

Кроме того, в актерском составе второго сезона появятся Агнес Бьорн (Вереена), Аиша Фабьенн Росс (Лидия ван Бредевоорт) и Месия Симсон (Францеска Финдабаир). Кто сыграет Весемира, до сих пор не сообщается.

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Также нового для франшизы персонажа – девочку по имени Вайолет – сыграет актриса Кармель Ланиадо (снималась в новом "Докторе Дулиттле" с Робертом Дауни-мл.).

Съемки нового сезона стартовали уже 12 февраля, а премьера запланирована на 2021 год. Создательница сериала, сценаристка Лорен Хиссрич, планирует снять всего семь сезонов.

Напомним, сервис выпустит еще и анимационный фильм, который получил название "Ведьмак: Кошмар волка". Мультфильм выйдет перед релизом второго сезона сериала.

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