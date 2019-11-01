"Ведьмак" 2019: появился захватывающий трейлер грядущего сериала
В главной роли сыграл Генри Кавилл
Первый сезон сериала "Ведьмак" еще не вышел на экраны, а в сети уже появились слухи о том, что полным ходом идут съемки второго сезона проекта. А на днях компания Netflix представила первый официальный трейлер сериала "Ведьмак", снятого по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
А вот в Испании начались съемки сериала "Корона":
Ролик был впервые презентовали в рамках итальянского фестиваля Lucca Comics & Games, а потом он появился на официальном YouTube-канале Netflix. Видео длится более двух минут, за которые показаны ключевые персонажи сериала, включая ведьмака Геральта (Генри Кавилл), чародейку Йеннифер (Ани Чалотра) и принцессу Цири (Фрейя Аллан).
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Также ролик дает представление об антураже основных локаций сериала. Показана академия магии для девочек на острове Таннед, лес Брокилон и королевский дворец Цинтры.
Сериал "Ведьмак" выйдет на Netflix 20 декабря этого года.
Напомним, Netflix уже представил первые кадры и трейлер грядущего сериала.
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