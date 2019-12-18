"Ведьмак": дата выхода первого сезона, подробности и сюжет

В главной роли – Генри Кавилл

Промо-кадр из сериала "Ведьмак" Фото: twitter.com/witchernetflxtv

Один из самых ожидаемых сериалов этого года, снятый по романам Анджея Сапковского, "Ведьмак" выходит на экраны 20 декабря. Главную роль в картине исполнит Генри Кавилл, известный также по роли Супермена.

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Предлагаем узнать подробности первого сезона сериала "Ведьмак", дату выхода и где можно посмотреть онлайн.

Кадр из сериала "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv

Сериал "Ведьмак": дата выхода и где смотреть онлайн

Первая серия фэнтезийного проекта выйдет 20 декабря 2019 года на Netflix, где его и можно будет посмотреть. Более того, сообщалось, что Netflix выложит весь сезон целиком. Неплохой подарочек под елочку! Первый сезон будет состоять из 8-ми эпизодов длительностью по 60 минут.

"Ведьмак": сюжет сериала

События 1 сезона сериала "Ведьмак" разворачиваются вокруг Геральта из Ривии, известного охотника за монстрами. В результате мутации у него развилась сверхчеловеческая сила, скорость и способности быстрой регенерации. Итак, события развиваются вокруг противостояния королевства Цинтра и империи Нильфгаард, вызванного, в частности, борьбой за принцессу Цири – одну из трех главных персонажей сериала. Защищать девушку будут Геральт и Йеннифэр.

"Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv 1/16

"Ведьмак": главные герои сериала

Главные роли в сериале "Ведьмак" исполнили: Генри Кавилл (Геральт), Фрейя Аллан – княжна Цирилла, Аня Чалотра (Йеннифэр из Венгерберга), Джоди Мэй (Калантэ), Бьёрн Хлинур Харальдссон (Эйст Турсеах), Адам Леви (Мышовур), Мианна Бёринг (Тиссая де Врие), Мими Ндивени (Фрингилья Виго), Терика Уилсон-Рид (Сабрина Глевиссиг), Эмма Эпплтон (Ренфри), Имон Фаррен (Кагыр Маур Дыффин аэп Кеаллах), Джои Бэти (Лютик), Ларс Миккельсен (Стрегобор), Ройс Пирресон (Истредд), Анна Шаффер (Трисс Меригольд), Мия Маккенна-Брюс (Марилька), Люк Нил (Выр), Мэттью Нил (Нимир), Родерик Хилл (Флетчер), Инге Бекманн (Аридея), Наталья Кулзач (Торувьель), Амит Шах (Торкве), Том Кэнтон (Филавандрель), Махеш Джаду (Вильгефорц из Роггевеена), Блэр Кинкейд (Крах ан Крайт), Барт Эдвардс (Йож из Эрленвальда / Дани), Гая Мондадори (княжна Паветта), Шон Дули (король Фольтест), Сэм Маркс (Сегелин), Адель Они (Тэя), Шейн Эттвулл (Ногорн).

Стоит отметить, что создатели сериала уже снимают второй сезон проекта. Дата выхода второго сезона пока неизвестна.

Напомним, если рейтинги нового сериала "Ведьмак" удовлетворят продюсеров, у проекта будет семь сезонов.

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