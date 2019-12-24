Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Ведьмак": как снимали бои в нашумевшем сериале

В постановке боевых сцен участвовал каскадер Владимир Фурдик, сыгравший Короля Ночи в "Игре престолов"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:58
"Ведьмак"
"Ведьмак"
Фото: YouTube

Стриминговом сервисе Netflix выпустил сериал "Ведьмак", снятый по мотивам одноименной книги Анджея Сапковского. На стриминговой платформе появились сразу все серии, а после этого в сети были опубликованы короткие ролики со съемок самых эффектных сцен "Ведьмака".

Тем временем узнайте, как сложилась жизнь актеров телесериала "Санта Барбара":

Сюжет сериала "Ведьмак" сосредоточен на Геральте из Ривии, который убивает монстров. А, поскольку первоочередными в ленте являются сцены, где он борется с чудовищами, то создатели картины посвятили немало внимания постановкам боев.

Читайте также:
"Ведьмак": дата выхода первого сезона, подробности и сюжет

Известный актер и каскадер словацкого происхождения Владимир Фурдик, участвовавший в съемках сериала, опубликовал короткие ролики, на которых можно увидеть, насколько профессионально он выполняет роль воина и как на самом деле проходят съемки.

Владимир Фурдик снимался в каскадерских сценах для таких проектов, как "Шерлок Холмс: Игра теней" и "Принц Персии", а в сериале "Игра престолов" актер сыграл Короля Ночи.

Напомним, что создатели "Ведьмака" замахнулись на успех "Игры престолов", однако критики совсем нелестно отозвались о проекте.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Викинги: Вальхалла": что известно о сиквеле популярного сериала «Ведьмак» может получить семь сезонов: подробности "Ведьмак": появились новые кадры из 1-го сезона сериала
Netflix сюжет Ведьмак Владимир Фурдик
Реклама

Новости партнеров

10 советских актрис с «западной» внешностью
10 советских актрис с «западной» внешностью
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Маникюр на Новый год 2020: самый красивый серебряный дизайн
Маникюр на Новый год 2020: самый красивый серебряный дизайн
Поплавская отказалась от свадьбы по сценарию Собчак
Поплавская отказалась от свадьбы по сценарию Собчак
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:46Техно

Деградация на колесах: насколько быстро устают батареи электромобилей

Вчера, 15:34Fun

Строители случайно наткнулись на древний клад стоимостью 12,1 млн гривен: фото

Вчера, 15:01Шоу-бизнес

Елизавета II отречется от престола лишь при одном условии

Вчера, 11:33Шоу-бизнес

Конфуз года: у Алины Гросу обнажилась грудь на сцене

22 декабряEvents

Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака: как правильно провести этот день

22 декабряПсихология

Гороскоп на неделю 22-28 декабря: все знаки зодиака

22 декабряFun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

22 декабряFun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

22 декабряEvents

День зимнего солнцестояния 2019: обряды, ритуалы и приметы

22 декабряFun

22 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

21 декабряПсихология

Четыре плохих привычки, которые делают людей глупее

21 декабряШоу-бизнес

alyona alyona обнажилась, прикрыв тело гигантским мандарином

21 декабряFood

Как приготовить новогодний салат оливье: 10 рецептов на любой вкус

21 декабряFun

Мужчина 20 минут отбивал собаку от гигантской анаконды: невероятное видео

21 декабряШоу-бизнес

Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: фото со свадьбы

21 декабряПсихология

День зимнего солнцестояния – самый энергетический день в году: что категорически нельзя делать

Новости партнеров

Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна
Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Снежана Егорова рассказала о потере ребенка и новой любви
Снежана Егорова рассказала о потере ребенка и новой любви
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Как собаки увеличивают продолжительность жизни человека
Как собаки увеличивают продолжительность жизни человека