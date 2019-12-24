"Ведьмак": как снимали бои в нашумевшем сериале

В постановке боевых сцен участвовал каскадер Владимир Фурдик, сыгравший Короля Ночи в "Игре престолов"

"Ведьмак" Фото: YouTube

Стриминговом сервисе Netflix выпустил сериал "Ведьмак", снятый по мотивам одноименной книги Анджея Сапковского. На стриминговой платформе появились сразу все серии, а после этого в сети были опубликованы короткие ролики со съемок самых эффектных сцен "Ведьмака".

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Сюжет сериала "Ведьмак" сосредоточен на Геральте из Ривии, который убивает монстров. А, поскольку первоочередными в ленте являются сцены, где он борется с чудовищами, то создатели картины посвятили немало внимания постановкам боев.

Известный актер и каскадер словацкого происхождения Владимир Фурдик, участвовавший в съемках сериала, опубликовал короткие ролики, на которых можно увидеть, насколько профессионально он выполняет роль воина и как на самом деле проходят съемки.

Владимир Фурдик снимался в каскадерских сценах для таких проектов, как "Шерлок Холмс: Игра теней" и "Принц Персии", а в сериале "Игра престолов" актер сыграл Короля Ночи.

Напомним, что создатели "Ведьмака" замахнулись на успех "Игры престолов", однако критики совсем нелестно отозвались о проекте.

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