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"Ведьмак": во втором сезоне сериала заменят постановщика боевых сцен

Владимир Фурдик больше не будет ставить боевые сцены в сериале

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31
Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала "Ведьмак"
Фото: YouTube

Во втором сезоне сериала "Ведьмак", который вышел на стриминговом сервисе Netflix, сменится постановщик боевых сцен. Так, в первом сезоне постановкой боевых сцен занимался известный по роли Короля Ночи в "Игре престолов" Владимир Фурдик.

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Об этом он сообщил в соцсети, отвечая на вопрос подписчика. С чем это решение связано, не уточняется.

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Пока что неизвестно, кто займет его место во новом сезоне. Съемки продолжения начнутся в феврале 2020 года. Создательница сериала, сценаристка Лорен Хиссрич, планирует снять всего семь сезонов.

Напомним, ранее в сети появился трехминутный ролик с фрагментами съемок сериала "Ведьмак", актеры в котором также принимали участие в этих сценах.

Видеоролик опубликовала Люси Унгер на своем YouTube-канале. В съемочной команде она отвечала за постановки трюков, экшн-сцены и фрагменты из боями главных героев. Сама же постановщица появится в кадре на 32 секунде видео.

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