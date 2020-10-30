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Ведущая канала "Украина 24" Лада Тэсфайе: "С детства мечтала работать на телевидении — и моя мечта осуществилась"

Сегодня, 12:42

Она рассказала, как вместе с дочерью учится принципам тайм-менеджмента

Ведущей утренних новостей телеканала "Украина 24" стала Лада Тэсфайе. Журналистка, которая вместе с дочерью учится принципам тайм-менеджмента, чтобы удачно сочетать материнство и карьеру. Редакция Сегодня.Lifestyle узнала у Лады, как успешно у нее это получается.

Лада, у вас за плечами большой журналистский опыт. Расскажите, чем заинтересовала работа телеведущей на канале "Украина 24"?

Важно работать не просто в команде профессионалов, а в окружении людей, которые не боятся вызовов, экспериментов, новых решений. Я благодарна каналу за возможность наслаждаться любимой работой вместе. С детства мечтала работать на телевидении — и моя мечта осуществилась.

Новая ведущая канала
Новая ведущая канала "Украина 24" Лада Тэсфайе
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вы — ведущая утренних новостей. Во сколько встаете? Какие утренние ритуалы помогают хорошо выглядеть в эфире?

Утро — мое любимое время, эффективные часы, которые можно посвятить себе и работе без отвлечений. Я просыпаюсь в три часа утра, потому что уже в 4:30 начинаю активно готовиться к первому выпуску новостей. По дороге на работу практикую артикуляционную гимнастику, другого способа разогреть речевой аппарат в такое время, вероятно, не существует. Ведь говорить не с кем, да и времени нет.

Мои утренние ритуалы — это стакан теплой воды и гимнастика лица. Никакой магии, разве что улыбка действительно творит чудеса.

Как обычно проходит ваш рабочий день?

В 4:30 с редактором узнаем новости Украины и мира, выбираем самые актуальные и интересные для зрителей. Мы с командой хотим, чтобы зрители начинали утро с важных событий, которые действительно имеют значение для каждого из нас. Быть частью такого сложного и интересного процесса очень ответственно. И мне нравится чувствовать себя его частью.

Вы ежедневно через себя пропускаете различные новости — и положительные, и отрицательные. Как справляетесь с объемом такой информации?

Достаточно эмоционально воспринимаю информацию. Я — человек, которому свойственны чувства широкого спектра. Согласитесь, невозможно не чувствовать боль, когда речь идет о человеческих жизнях. Но эмоции не должны влиять на профессионализм, они остаются за кадром. С экрана рассказываю зрителям истории, они наполнены смыслом и человеческими чувствами, но я стараюсь держать эмоциональный баланс и восстанавливаться положительными аспектами своей жизни и общением с приятными людьми.

Новая ведущая канала
Новая ведущая канала "Украина 24" Лада Тэсфайе
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

За что зрители, по вашему мнению, любят смотреть информационный канал "Украина 24"?

Недавно ехала в такси, оказалось, что водитель постоянно смотрит наш канал. Мы поговорили с ним и об истории Украины, и о выборах в США, и о воспитании детей. Мне понравилось, как он охарактеризовал канал "Украина 24". Говорит: "Я устал от однообразия, никому не верю. А ваш канал нравится, вы с разных сторон пытаетесь показать ситуацию".

В своих социальных сетях вы часто делитесь фотографиями своей дочери. Не тяжело совмещать материнство и работу телеведущей?

Дети — это вообще трудно. Вопросы никогда не заканчиваются. Я бы обязала всех, кто планирует отцовство и материнство, сдавать экзамены. И это шутка только наполовину. Почему мы учимся, например, продавать в Инстаграм, водить, готовить, но не думаем о том, как быть родителем?

Недавно посоветовали посмотреть сериал "Настрогали". Вот он о реальном отцовстве. Адриана с рождения со мной на съемках и интервью. Но мы с ней много говорим, делимся своими мечтами, планами. Учу ее понимать себя, свои желания. На своем примере показываю, что занимаюсь любимым делом. Она осознает, что я люблю ее, но и работу свою очень люблю. Поэтому без грамотного тайм-менеджмента наша жизнь невозможна.

Новая ведущая канала
Новая ведущая канала "Украина 24" Лада Тэсфайе
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вам кто-то помогает в воспитании Адрианы?

Да, мне очень помогает моя родная сестра и наша няня. Плюс — научилась просить о помощи у своих друзей.

Как молодой маме не разучиться любить себя, когда у нее появляется ребенок?

Этот вопрос гораздо шире, ведь вместо ребенка мы можем поставить мужа, родителей, друзей, работу. И тогда вопрос звучит так: "Что такое любовь к себе: уважение, забота?". Хорошо, что эти мысли вообще возникают. Однако мы же понимаем, что все трансформации возможны только за неудобства, болевые ощущения. А для этого нужна смелость, намерение и сила воли. К сожалению, девушек редко этому учат.

Поэтому некоторым женщинам более понятно, как прислушиваться к другим, чем к себе. Сейчас работаю над авторским фотопроектом интервью "Давай вслух" о женщинах после развода. И мы много говорим с ними и со специалистами именно о любви к себе, о поиске себя и своего пути. Многим женщинам нашего проекта прежде не хватало знаний и поддержки. Но они стали другими, смогли найти свои истинные мысли и желания внутри.

Вы раньше часто путешествовали. После завершения карантина, какую страну посетите первой?

Я настолько сосредоточилась на работе и новых проектах, что даже не планировала путешествия. Но в этом году мне не хватило моря. Ведь выросла на морском побережье, это моя стихия. Море — мое место силы.

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телеведущая Лада Тэсфайе
Источник: Сегодня
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