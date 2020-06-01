Интервью

Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка: "Это большой вызов для меня, чтобы выйти из зоны комфорта"

30 мая на телеканале "Украина 24" стартовало шоу "Сьогодні.Ранок. Вихідний"

На украинском телевидение появилось новое утреннее шоу. 30 мая на телеканале "Украина 24" вышла первая программа "Сьогодні. Ранок. Вихідний", ведущей которой стала Юлия Галушка. Шоу будет выходить по выходным с 8:30 до 11:00.

Сегодня.Lifestyle первыми пообщались с Юлией Галушкой и узнали, почему она согласилась стать лицом проекта, чего ожидать зрителям от нового формата программы, а также ведущая поделилась своими секретами, как не устать от работы и поддерживать жизненный баланс и гармонию.

Ведущая Юлия Галушка Фото: пресс-служба

Юлия, поздравляем вас с выходом первой программы "Сьогодні. Ранок. Вихідний", где вы являетесь ведущей нового формата. И снова в вашей профессиональной биографии прямой эфир. Это ранние подьемы в выходные, огромный объем информации, повышенная концентрация внимания в эфире, как-никак очередная порция стресса. Почему вы на это согласились?

Если есть возможность попробовать себя в новом амплуа – нужно попробовать. Это большой вызов для меня, но я согласилась, чтобы, как сейчас модно говорить, выйти из зоны комфорта. Всю свою профессиональную жизнь я работала в новостях. Здесь же к новостям добавляется то, чего мне давно не хватало в новостной повестке – легкость, бодрость и оптимизм. Я всегда верю в хорошее, и в утреннем шоу постараюсь передать это настроение и нашим зрителям.

Что ждет зрителей в новом формате программы?

Наши зрители полюбили информационный проект "Сегодня. Утро". Выходной эфир в этом слоте мы решили немного разгрузить – добавляем профессиональных прикладных советов экспертов и развлечений – будут и звездные гости, и звездные рецепты, и анонсы событий. Поэтому давайте просыпаться вместе!

Как вы считаете, ведущий популяризирует программу и несет ее в массы, или именно ее формат делает ведущую/ведущего народным любимчиком? Как работает эта связь?

Я думаю, это абсолютно взаимодополняемая история. Потому что ни один суперведущий не сможет "вытянуть" только на себе некачественную программу и наоборот – хороший, классный формат можно убить ведущим, который не на своем месте, не чувствует концепцию и не заинтересован максимально самоотверженно работать для зрителя. Стоит помнить, что телевидение – это коллективное творчество, поэтому нельзя отделить ведущего от формата и команды. Всегда за спиной ведущего успешного проекта стоит титанический труд успешного слаженного коллектива. Фактически, ведущий является лицом этого коллектива и несет ответственность за продукт.

Вы давно работаете ведущей и все время на виду. Как не устать от своей профессии? Что вы лично делаете для этого?

У меня рецепт прост: надо любить то, что ты делаешь. Мне на самом деле очень повезло в жизни, потому что я, не побоюсь этого слова, обожаю телевидения: весь процесс – от момента обсуждения идеи, к съемкам материалов, раскадровки, написанию текста, монтажа и, собственно, того волшебного момента, когда в студии на камере включается красная лампочка, а режиссер в подслушку озвучивает обратный отсчет и говорит: "Эфир". Но и не менее важно уметь вовремя переключаться на отдых, путешествия, новые эмоции и впечатления, которые заряжают энергией, новыми идеями и желанием снова работать.

Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка Фото: пресс-служба

Назовите 5 самых важных советов, которые вы даете студентам на своих мастер-классах?

Прежде всего, важно быть собой. Зритель сразу чувствует фальшь. Начинать на телевидении с репортерской работы – сначала отработать "в полях", чтобы понять, как рождаются сюжеты, новости, какой путь они проходят к выходу в эфир и как в целом работает телевидение. Постоянно учиться и интересоваться всем, что происходит вокруг. Иметь широкий кругозор. Это всегда пригодится, потому что никогда не знаешь, с какой темой будешь работать завтра. Развивать критическое мышление и умение разбираться в деталях. Не надо быть поверхностными – я это в шутку называю "гуглить дальше первой страницы". Идти в эту профессию по зову души, а не потому, что это модно, так хотят ваши родители. На самом деле это тяжелый труд, и эту профессию нужно любить, чтобы получать от нее удовольствие.

Ваш рабочий ритм жизни совпадает с привычным образом жизни? Какая вы вне работы? Как проводите время с семьей, в одиночку?

У меня даже в свободное время где-то на подсознательном уровне включен рабочий переключатель. Я обращаю внимание на все, что происходит, читаю новости, думаю заранее, какие из тем будут интересны и полезны зрителю, что ему следует знать, что нужно посоветовать. Поэтому ритмы совпадают. Вне работы я такая же, как на работе, то есть максимально активна. Мне трудно сидеть без дела, нужно все время быть в движении: чем-то заниматься, готовить, вязать (это мое хобби), гулять с собакой, встречаться с друзьями, ходить по новым местам, путешествовать.

Как любите расслабляться и отвлекаться?

Уже почти три года все свободное время я посвящаю дочери. Лучший отдых для меня – это выбраться в какое-то новое и интересное место с семьей. Мы очень любим автомобильные путешествия выходного дня. Нагуляться, посмотреть различные церкви, старинные поместья (чаще это руины, к сожалению), заповедники, музеи, вдохновиться естественной красотой нашей земли, а затем – поделиться маршрутами в своих Instagram и Facebook, это для меня настоящее удовольствие. Время проведенное с семьей и друзьями – бесценно. Ну и конечно, море. Если летом не было моря – такое лето для меня не засчитывается.

Ведущая Юлия Галушка Фото: Instagram Ведущая Юлия Галушка Фото: Instagram Ведущая Юлия Галушка Фото: Instagram Ведущая Юлия Галушка Фото: Instagram Ведущая Юлия Галушка Фото: Instagram 1/5

Как вы переживаете карантин и какие новые привычки появились у вас, вашей семьи?

Для меня это психологически довольно тяжелый период, ведь я очень люблю общаться, видеться с друзьями, принимать гостей и ходить в гости, выбираться на природу. Самоизоляция дома – это еще то испытание. Зато за это время я овладела многими новыми рецептами и наконец покорила дрожжевую выпечку. А еще – открыла для себя кайф в бесцельных блужданиях в лесу. Новые привычки, которые дошли до автоматизма, – это дискомфорт, когда кто-то сокращает дистанцию ​​в очереди или на улице, ношение маски, тотальная обработка санитайзером всего и вся после прихода с улицы. И даже собака после прогулок вынуждена проходить дезинфекцию, хотя ей очень не нравится запах.

Что больше всего хотите сделать, когда карантин закончится полноценно?

Пожалуй, не буду в этом оригинальной. Хочу наконец обнять своих друзей, которые, как и мы, строго придерживались карантина. И выбраться с ними на наш традиционный пикник, пойти с семьей в какое-то уютное и вкусное место на обед или ужин. Ну и, конечно, улететь на море, чтобы это лето засчиталось!

"Сьогодні. Ранок. Вихідний" – утреннее информационно-развлекательное шоу, в котором будет несколько специальных разделов: о здоровье, кулинарии, отношениях, спорте и технологиях.

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