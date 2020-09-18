Ведущая телеканала "Украина 24" Юлия Войнар о подготовке к эфирам: "Сначала новости, потом — кофе"

Ведущая признается, что просыпаться рано утром ей совсем не трудно

Юлия Войнар стала ведущей новостей общенационального телеканала "Украина 24". Редакция Сегодня.Lifestyle пообщалась с Юлией и узнала все секреты работы в прямом эфире.

Юлия Войнар в студии Фото: пресс-служба

Юлия, вы стали ведущей новостей телеканала "Украина 24". Как чувствуете себя на новом месте? Привыкли к коллективу?

Мне повезло, ведь половина коллектива — это люди, с которыми я работала раньше. Поэтому ощущения, что пришла на совершенно новое место, не появилось. Это больше похоже на встречу со старыми знакомыми и друзьями. "Украина 24" — новый лидер на информационном рынке. Здесь работают лучшие специалисты. И я рада стать частью профессиональной медиакоманды.

Расскажите о своей подготовке к эфиру. Есть ли у ведущих основные правила подготовки?

Главное в новостях — это оперативно дать свежую и проверенную информацию, чтобы наши зрители телеканала "Украина 24" узнали обо всем первыми. Вместить в короткий выпуск самое важное и самое интересное.

Если говорить о моей подготовке к эфиру, то утром делаю гимнастику и упражнения для голоса, а за несколько минут до выпуска пью теплую воду, чтобы расслабить голосовые связки и лучше "звучать". О правилах: главное — не опоздать на эфир. Работа в новостях, кстати, сказалась и на обычной жизни. Я стала более пунктуальной, рассчитываю время почти ежеминутно.

Юлия Войнар Фото: instagram.com/julia_voinar

В работе на телевидении есть важная грань — не перетягивать внимание зрителя только на себя. Трудно ли вам соблюдать баланс?

С первых секунд эфира я уже не думаю о себе, как выгляжу, какая у меня прическа. А думаю о том, что рассказываю. Работа ведущей — это прежде всего ответственность перед зрителем, а не самолюбование.

Почему решили связать жизнь с журналистикой?

С детства мечтала работать на телевидении. Когда смотрела какую-то передачу, всегда было интересно, как все происходит за кадром. Хотелось не только быть зрителем, но и участвовать в процессе. Однако попасть на телеканал казалось нереальным. Поэтому выбрала факультет иностранной филологии, но мечты о "голубом экране" не оставляла. Сразу после окончания учебы получила последипломное образование в сфере телевидения. Там познакомилась с девушкой, которая работала на одном из телеканалов. Напросилась на практику. И осталась.

Юлия, вы раньше работали журналистом и редактором, а сейчас — ведущей. Как изменилось ваше отношение к профессии за это время?

Считаю, что это лучший вариант — начинать путь с журналиста к ведущей. Так понимаешь весь процесс и знаешь, как делать качественный продукт. Ведущий должен быть в теме, а не просто куклой, которая озвучивает информацию.

Юлия Войнар и Вера Свердлык

Что вас стимулирует просыпаться утром и ехать на работу?

Когда любимое дело приносит удовольствие, просыпаться утром не трудно. Мне нравится бешеный ритм новостей. И весь процесс подготовки к эфиру. Это драйв, это заряжает.

Как обычно проходит ваш рабочий день?

Сначала новости, потом — кофе. Когда просыпаюсь, сразу смотрю новости, анализирую события, которые произошли за ночь. Также исследую темы, что будут сегодня в выпуске. Затем уже завтрак, дорога на работу, грим и подготовка к эфиру.

У вас хватает времени на себя? Как вы проводите выходные?

Я — фанат путешествий, поэтому идеальный выходной для меня — поездка куда-то. Даже на один день, даже недалеко от Киева. Это перезагружает и наполняет. К сожалению, в условиях пандемии и карантина мы в этом ограничены. Я не расстраиваюсь и выбираю отдых на природе в ближайшем парке или сквере, релакс с книгой или хорошим фильмом.

Назовите три вещи, которые делают вас счастливой и стимулируют двигаться вперед.

Вера в лучшее будущее. Поддержка родных и близких. Мечты, которые сбываются.

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