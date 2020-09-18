Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ведущая телеканала "Украина 24" Юлия Войнар о подготовке к эфирам: "Сначала новости, потом — кофе"

Сегодня, 10:00

Ведущая признается, что просыпаться рано утром ей совсем не трудно

Юлия Войнар стала ведущей новостей общенационального телеканала "Украина 24". Редакция Сегодня.Lifestyle пообщалась с Юлией и узнала все секреты работы в прямом эфире.

Юлия Войнар в студии
Юлия Войнар в студии
Фото: пресс-служба

Юлия, вы стали ведущей новостей телеканала "Украина 24". Как чувствуете себя на новом месте? Привыкли к коллективу?

Мне повезло, ведь половина коллектива — это люди, с которыми я работала раньше. Поэтому ощущения, что пришла на совершенно новое место, не появилось. Это больше похоже на встречу со старыми знакомыми и друзьями. "Украина 24" — новый лидер на информационном рынке. Здесь работают лучшие специалисты. И я рада стать частью профессиональной медиакоманды.

Расскажите о своей подготовке к эфиру. Есть ли у ведущих основные правила подготовки?

Главное в новостях — это оперативно дать свежую и проверенную информацию, чтобы наши зрители телеканала "Украина 24" узнали обо всем первыми. Вместить в короткий выпуск самое важное и самое интересное.

Если говорить о моей подготовке к эфиру, то утром делаю гимнастику и упражнения для голоса, а за несколько минут до выпуска пью теплую воду, чтобы расслабить голосовые связки и лучше "звучать". О правилах: главное — не опоздать на эфир. Работа в новостях, кстати, сказалась и на обычной жизни. Я стала более пунктуальной, рассчитываю время почти ежеминутно.

Юлия Войнар
Юлия Войнар
Фото: instagram.com/julia_voinar

В работе на телевидении есть важная грань — не перетягивать внимание зрителя только на себя. Трудно ли вам соблюдать баланс?

С первых секунд эфира я уже не думаю о себе, как выгляжу, какая у меня прическа. А думаю о том, что рассказываю. Работа ведущей — это прежде всего ответственность перед зрителем, а не самолюбование.

Почему решили связать жизнь с журналистикой?

С детства мечтала работать на телевидении. Когда смотрела какую-то передачу, всегда было интересно, как все происходит за кадром. Хотелось не только быть зрителем, но и участвовать в процессе. Однако попасть на телеканал казалось нереальным. Поэтому выбрала факультет иностранной филологии, но мечты о "голубом экране" не оставляла. Сразу после окончания учебы получила последипломное образование в сфере телевидения. Там познакомилась с девушкой, которая работала на одном из телеканалов. Напросилась на практику. И осталась.

Юлия, вы раньше работали журналистом и редактором, а сейчас — ведущей. Как изменилось ваше отношение к профессии за это время?

Считаю, что это лучший вариант — начинать путь с журналиста к ведущей. Так понимаешь весь процесс и знаешь, как делать качественный продукт. Ведущий должен быть в теме, а не просто куклой, которая озвучивает информацию.

Юлия Войнар и Вера Свердлык
Юлия Войнар и Вера Свердлык

Что вас стимулирует просыпаться утром и ехать на работу?

Когда любимое дело приносит удовольствие, просыпаться утром не трудно. Мне нравится бешеный ритм новостей. И весь процесс подготовки к эфиру. Это драйв, это заряжает.

Как обычно проходит ваш рабочий день?

Сначала новости, потом — кофе. Когда просыпаюсь, сразу смотрю новости, анализирую события, которые произошли за ночь. Также исследую темы, что будут сегодня в выпуске. Затем уже завтрак, дорога на работу, грим и подготовка к эфиру.

Читайте также:
Ведущая телеканала "Украина 24" Тала Калатай: "Я всегда искренна со своим зрителем"

У вас хватает времени на себя? Как вы проводите выходные?

Я — фанат путешествий, поэтому идеальный выходной для меня — поездка куда-то. Даже на один день, даже недалеко от Киева. Это перезагружает и наполняет. К сожалению, в условиях пандемии и карантина мы в этом ограничены. Я не расстраиваюсь и выбираю отдых на природе в ближайшем парке или сквере, релакс с книгой или хорошим фильмом.

Назовите три вещи, которые делают вас счастливой и стимулируют двигаться вперед.

Вера в лучшее будущее. Поддержка родных и близких. Мечты, которые сбываются.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Телеканал «Украина» создал лирик-видео к новой песне ALYOSHA «Птаха» Телеканал «Украина» рассказал, кто примет участие в грандиозном шоу «Маска» Лилия Ребрик откровенно рассказала о скандалах с мужем
интервью съемки ведущая телеканал Украина Украина 24
Реклама

Новости партнеров

6 болезней, при которых арбуз противопоказан
6 болезней, при которых арбуз противопоказан
Дорослу доньку Олі Полякової спіймали в кущах за дивним заняттям
Дорослу доньку Олі Полякової спіймали в кущах за дивним заняттям
Ефектні моделі, з якими розважалися молоді зірки збірної Англії
Ефектні моделі, з якими розважалися молоді зірки збірної Англії
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом

Популярные статьи

Сегодня, 05:44Психология

Гороскоп на сегодня 18 сентября: Весов ждет насыщенный день, а Скорпиона – искушения

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

"У меня было мало друзей": Ольга Фреймут назвала свою ошибку, которая стоила ей карьеры

Вчера, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 17 сентября: Козерогу нужно контролировать эмоции, а Водолея ждет хороший день

16 сентябряШоу-бизнес

55-летняя Моника Беллуччи с легендарными стрелками украсила обложку глянца: фото

16 сентябряFun

Ученые раскрыли тайну найденного на дне Балтийского моря 400-летнего корабля: видео

16 сентябряШоу-бизнес

Бывшая жена рэпера Сереги впервые рассказала о насилии в их семье

16 сентябряШоу-бизнес

Победившая онкологию Алла Мазур снялась для глянца без парика: фото

16 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 16 сентября: у Овна хороший день для планирования, а Тельцам нужно избегать резких движений

16 сентябряEvents

16 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

15 сентябряWellness

Инфекционист объясняет, почему важно носить маску правильно, а не на подбородке

15 сентябряСтиль

Елена Зеленская удивила элегантным нарядом от Кати Сильченко: первая леди посетила Австрию

15 сентябряТехно

Hyundai ошеломила дизайном новой модели Tucson 2021: фото, видео

15 сентябряШоу-бизнес

Королевская семья поздравила принца Гарри с 36-летием, показав его редкие фото

15 сентябряШоу-бизнес

"Сексуальность женщины с возрастом расцветает": Ольга Сумская показала идеальную фигуру в откровенной фотосессии

15 сентябряEvents

Еврейский Новый год-2020: дата, история и традиции

15 сентябряШоу-бизнес

Сестра Михаила Ефремова рассказала, как семья актера переживает его тюремное заключение

Новости партнеров

Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
Владимир Остапчук снова женится: она сказала «да»
Владимир Остапчук снова женится: она сказала «да»
Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Сестра Ефремова прокомментировала приговор актера
Сестра Ефремова прокомментировала приговор актера
Звезда «Сватов» и «Квартала» показала роды на видео
Звезда «Сватов» и «Квартала» показала роды на видео
Как выглядит самая модная сумка 2020 года
Как выглядит самая модная сумка 2020 года
Они не должны были попасть в Сеть: самые неудачные фото Брежневой
Они не должны были попасть в Сеть: самые неудачные фото Брежневой
Пугачева и Галкин впервые откровенно высказались о разводе
Пугачева и Галкин впервые откровенно высказались о разводе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять