Ведущему телеканала "Украина" Максиму Сикоре – 37! Интересные факты из жизни именинника

Известному журналисту Максиму Сикоре исполняется 37 лет

Телеведущий Максим Сикора Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сегодня, 20 декабря, день рождения отмечает ведущий выпусков новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Максим Сикора. Известному журналисту исполняется 37 лет. По этому случаю Сегодня.Lifestyle рассказывают малоизвестные факты из жизни именинника.

Свою историю успеха Максим Сикора начал еще в школьные годы. Будучи старшеклассником, он попробовал свои силы в творческом конкурсе по журналистике и победил. А чуть позже получил приглашение учиться на факультете журналистики в Киевском международном университете. Альма-матер закончил с хорошими оценками и заслужил большой авторитет преподавателей.

Телеведущий Максим Сикора Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

15 минут на спорт – именно по такому правилу живет ведущий. Ежедневно он подтягивается на турнике, отжимается, посещает бассейн. А также он ярый болельщик футбола.

В 2019 году Максим Сикора стал счастливым папой во второй раз. Любимая жена Наталья, которая, кстати, по профессии является стоматологом, подарила ему дочь Кассию. Также звездные супруги воспитывают сына-чемпиона Ростислава. Юноша легко занимает призовые места по каратэ Шотокан.

Максим Сикора с семьей Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Максим Сикора с сыном Ростиславом Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

У ведущего хорошее чувство юмора. Несмотря на то, что в эфире ему присуща сдержанная манера ведения новостей, – в жизни Максим много шутит и имеет много друзей.

Ведущий – романтик. Да, это о Максиме Сикоре. Он любит удивить жену романтическим ужином или сделать неожиданный сюрприз.

Максим Сикора с женой Натальей и сыном Ростиславом Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В прошлом году ведущий провел свою первую лекцию. На встречу с ним пришло около 150 студентов. И это была одна из самых интересных и увлекательных встреч по мнению студентов и преподавателей Киевского торгово-экономического университета.

Мало кто знает, что ведущий еще и знатный коллекционер. Он собирает подставки под пивные бокалы. В его коллекции насчитывается 60 редких экземпляров.

В свободное от работы время ведущий посещает кино, ездит на рыбалку и очень любит вместе с семьей путешествовать.

Телеведущий Максим Сикора Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А еще Максим уже год настойчиво овладевает гитарой. И успешно! На этом он останавливаться не собирается, ведь планирует пойти на уроки вокала.

Желаем Максиму творческих успехов и поздравляем с днем рождения!

Напомним, ранее ведущий Максим Сикора рассказал, как выбрал профессию тележурналиста.

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