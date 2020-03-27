Ведущие телеканала "Украина" рассказали, как изменились их любимые привычки во время карантина

Узнайте о новых полезных привычках, которые ведущие приобрели во время карантина

Коронавирус не только пагубно сказался на здоровье сотен тысяч людей по всему миру, но и повлиял на наши предпочтения. А особенно на любимые для каждого привычки. И если раньше мы воспринимали многие вещи, как мелочи, и такие, как сами собой разумеются – каждое утро зайти в кафе, воспользоваться услугами парикмахера, с семьей пойти в кино, за покупками в шопинг-центр – сейчас из-за карантина это стало недоступным, и приходиться искать альтернативные методы, как справляться со своими потребностями.

Ведущие телеканала "Украина" признаются, что, находясь в самоизоляции дома, им также пришлось несколько изменить свои привычки. Без каких сейчас вещей и услуг они обходятся, о новых полезных привычках, которые приобрели, а также о том, как соблюдают разумное потребление и следуют ли этому тренду, ведущие Анна Панова, Марина Кухар, Виталий Школьный, Ольга Грицык, Максим Сикора, Тимур Асланов и Ярослав Куц рассказали в материале.

Что во время карантина можно сделать впервые в жизни – смотрите видео:

В частности, ведущая программы "Сегодня" Марина Кухар рассказывает, что уже долгое время является поклонницей разумного и экологического потребления. И признается, что без любимых привычек обходится легко, но ей труднее осознавать, что на длительный период не будет возможности путешествовать. Ведь в планах ведущей была поездка в Испанию вместе с дочкой Ганусей на ее день рождения.

Телеведущая Марина Кухар Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Ничто меня так не утомляет, как большие шопинг-центры. Если приходилось туда идти до карантина, то я пыталась очень быстро покупать нужное. Поэтому их закрытия меня совсем не расстроило. Я в основном покупала через интернет. С этим и сейчас проблем нет. Идея разумного потребления, опять же, мне близка уже долгое время. Я считаю, что лучше купить качественного меньше, чем всякого хлама больше. И не в последнюю очередь из экологических соображений. Труднее с путешествиями. Потому что два-три дня на новом месте были для меня хорошей перезагрузкой. Тем более, что день рождения дочери в конце марта. А я всегда пыталась устраивать ей сюрприз – путешествие. В этом году были планы поездить Испанией. Впрочем, карантин не вечен. Будут другие дни рождения. С нерешенного – еще не придумала, как обходиться без парикмахерских. Может придется скоро косы заплетать. Не хватает кофе с круассаном утром в кафе. Хочется сходить в кино. Какие-то мелочи, которые были привычными. Но ситуация действительно серьезная. Надо некоторое время пожить на домашней паузе".

К слову, ее коллега ведущий утренних новостей "Сегодня" Виталий Школьный говорит, что на карантине существенно уменьшил свои расходы, ведь теперь в него есть время рационально планировать каждую свою покупку. А еще он получил новую привычку – научился готовить вкусный кофе.

Телеведущий Виталий Школьный Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Карантин перевернул с ног на голову мой подход к потреблению товаров и услуг. Перевернул в хорошем смысле. За последние недели расходы на продукты питания уменьшились в несколько раз, ведь нашлось время распланировать каждую покупку. Отменил несколько подписок на интернет-сервисы, на них нет времени и они просто не нужны — вот еще экономия в копилку. Очень хочется в путешествие, признаюсь вам, уже сейчас планирую куда-то отправиться зимой, как отменят карантин, потому чем раньше за это дело браться, тем дешевле получится. Крайне важно – обрел привычку по-человечески готовить кофе. Зачем в городе на вынос покупать, если у самого отлично получается? Вообще по окончанию карантина можно купить себе новый костюм на сэкономленные деньги, да что там костюм — подход к жизни и потреблению в лучшую сторону изменить".

Путем сбережений и экономии семейного бюджета пошла и ведущая Анна Панова. Вместе с мужем Александром они отказались от готовой еды и готовят все блюда дома. Как и каждой женщине, ведущей не просто отказаться от услуг по уходу за собой.

Телеведущая Анна Панова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мы отказались от готовой еды, которую часто покупали – времени на кухню теперь хватает с лихвой. В магазин выбираемся реже, а потому свежую семгу заменили на недорогие замороженные сорта рыбы; промышленные сладости – на домашние десерты. Вообще, питаться стали экономнее, рациональнее, здоровее – и в этом несомненный плюс карантина. А вот от привычных услуг отказываться на будущее совсем не хочется. Я пока не понимаю, когда выберусь на маникюр и к парикмахеру. Из-за транспортных ограничений к нам не может добраться женщина, которая помогает с уборкой. Пока справляемся сами, но очень ждём окончания карантина".

В отличие от своих коллег, ведущий "Сегодня" Максим Сикора не скрывает, что в связи с последними событиями поддался панике и совершил несколько крупных покупок. А еще он не так переживает за то, что не имеет возможности заниматься любимыми занятиями, как опасается соблазна приобрести новые бесполезные привычки.

Ведущий Максим Сикора Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я – "карантинный параноик" в хорошем смысле этого выражения. Причем диагноз поставил сам себе во время третьей поездки в супермаркет за "критическими" закупками в течение последних двух недель. Слышал по радио, что психологи в принципе одобряют такое поведение, потому достаточные продуктовые запасы нас людей успокаивают. А спокойный человек не паникует. Так что волнений по поводу изменения каких-то привычек нет (если не считать походы в кино, прогулки с дочкой в ​​парке), наоборот – чтобы не появились новые. Типа расточительства, переедания, а с ними – еще и лишние килограммы".

У ведущего проекта "Контролер" Ярослава Куца одна из любимых привычек – это работа. Ведущий признается, что ему сложно без ежедневных судебных заседаний. А еще без проведения времени с семьей в уютном кафе или любимом ресторане. Несмотря на ограничения, известный адвокат призывает всех быть сознательными и не нарушать правил самоизоляции.

Телеведущий Ярослав Куц Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"В моем случае можно сказать: "Слава Богу, я – аскет". Ведь по отношению к одежде я такой человек, который носит некоторые вещи уже по 10 лет и не любит шопинг. Поэтому здесь мне легко. К тому же я выходец из села, бывший служивый, который испытал на своей шкуре все тяготы различных ограничений. А вот, что реально сложно – так это без ежедневных судебных заседаний и тренировок. Трудно без походов в кафе и в любимые рестораны с семьей. Теперь все это делаю дома и стараюсь баловать свою семью кулинарными изысками. Поэтому после карантина я с радостью перестану продолжать такие свои ограничения, и обязательно пойду в спортзал и в суды, в кафе и в рестораны с семьей. А пока будем сознательными и помогать своим бездействием".

А вот ведущий проекта "Гучна справа" Тимур Асланов из-за невозможности пользоваться общественным транспортом перешел на альтернативный и здоровый метод перемещения – стал больше ходить пешком. А ходьба, как мы знаем, это стройная фигура и хорошее самочувствие.

Ведущий Тимур Асланов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мне пришлось отказаться от привычного метро – самого удобного транспорта в столице, потому что быстро и без пробок. Заменил хождением пешком в лесопарковой зоне – не очень привычно, зато польза для здоровья! После отмены карантина очень хочу куда-то поехать, все-таки путешествия – одно из любимых увлечений, от которых сейчас нужно воздержаться".

Находясь на самоизоляции дома, не просто обходиться без посещения спортзала и обычных процедур ухода за собой и телеведущей Ольге Грицык. Несмотря на это, она считает, что все временные неудобства можно перетерпеть и наверстать, главное, чтобы все были здоровы и спасены.

Телеведущая Ольга Грицык Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Неожиданно, но оказалось, что на данный момент мне труднее всего без спортзала. Я долго встраивала в себя привычку сделать занятия регулярными и теперь у меня действительно ломка. Пока терплю без маникюра, парикмахера и косметолога, благо дома есть много разных масочек, но волосы же себя не покрасят. Хочу в кино и в театр, и, конечно, очень скучаю по путешествиям. Но карантин, так карантин. Я думаю все это не такая большая цена за то, чтобы выиграть для врачей немного времени, потому что это означает спасенные жизни. И это действительно бесценно".

Флешмоб #УкраїнаВдома, который с началом карантина запустил телеканал "Украина", объединяет украинцев в эти нелегкие времена, помогает услышать полезные советы, интересные идеи, слова поддержки, не опускать руки, понимать, что, находясь дома, мы спасаем друг друга, спасаем своих близких, спасаем нашу страну. Приобщиться к флешмобу может каждый, кто желает поделиться собственным опытом карантина.

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