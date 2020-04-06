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Ведущий Максим Сикора признался, какое хобби осваивает на карантине

Звезда телеканала "Украина" занимается вместе с сыном

Инна Петрова
Сегодня, 16:35

На время карантина украинцам пришлось сменить привычный режим жизни: больше времени проводить дома или вовсе самоизолироваться. У многих появилось много свободного времени, которого ранее так не хватало.

Представители украинского шоу-бизнеса не поддаются панике и проводят время с пользой. Ранее мы писали, что Алина Гросу увлеклась кулинарией и даже открыла свой блог, а Елена Кравец во время карантина рисует картины по номерам. О новом увлечении рассказал и ведущий Максим Сикора.

Телеведущий Максим Сикора
Телеведущий Максим Сикора
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Популярный ведущий новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Максим Сикора в проекте "Без галстука" с Иванной Онуфрийчук рассекретил свое новое увлечение. Ведущий вместе с сыном Ростиславом уже более года осваивает игру на гитаре.

Звездный папа признается, что ему с детства близка музыка, но заниматься ею начал около года назад. Подал ему эту идею сын Ростислав, который, кстати, является чемпионом по каратэ Шотокан.

"Ростиславу уже 14 лет и надо же как-то удивлять своих друзей. Как-то он мне заявил – А давай может подумаем о гитаре? На что я, чуть ли не на спор, говорю – Давай, едем прямо сейчас и берем эту гитару. Потому что мне очень хочется, я чувствую, что смогу. Мы так и сделали", – рассказал ведущий.

Максим Сикора
Максим Сикора
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

И вот уже больше года Максим Сикора с сыном не расстаются с гитарой. А особенно сейчас, на самоизоляции, игра на этом музыкальном инструменте стала для семьи главным развлечением. Ведь это занятие значительно улучшает настроение и помогает отвлечься от неприятных мыслей.

Пока Максим и Ростислав учатся игре в одиночку и с помощью YouTube. Но когда карантин закончится, планируют взять 20 уроков академической игры. Мужчины также хотят пойти учиться вокалу.

Смотрите, чем занимается на карантине Маша Ефросинина:

Ранее режиссер "Тора 3" и "Кролика Джоджо" Тайка Вайтити показал, чем занимается на самоизоляции.

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