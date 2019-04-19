Олег Панюта: "Украинских фильмов наконец снимают столько, что только успевай смотреть!"

Ведущий новостей "Сегодня. Итоги" будет объявлять победителей кинопремии Золота Дзиґа 2019

Олег Панюта Фото: facebook.com/oleg.panuta

В пятницу, 19 апреля в Киеве состоится третья церемония вручения Национальной кинопремии "Золота Дзиґа", которая стала желанным событием для киноманов. Объявлять победителей будет Олег Панюта, ведущий новостей "Сегодня. Итоги", которые выходят на телеканале "Украина" каждое воскресенье в 19.00. Накануне украинского "Оскара" мы пообщались с Олегом о его почетной миссии на фестивале, кинематографе и любимых фильмах.

- Олег, признайтесь, волнуетесь перед церемонией?

- Безусловно, но опыт прямых эфиров меня закалил! Вести "Золоту Дзиґу" я буду с коллегой по телевизионном цехе Дарьей Трегубовой. К тому же уже несколько лет подряд я провожу церемонии открытия и закрытия Одесского международного кинофестиваля.

- А за какими еще кинофестивалями вы следите, которые посещаете?

- В студенческие годы был "Пролог", на который я охотно ходил. Бывал и на "Молодости". Сейчас это одно из самых больших кинособытий не только в Украине, но и всей Восточной Европы. Жаль, что сейчас мне не хватает времени, чтобы посещать его постоянно. "Оскар", благодаря телеканалу "Украина", я отслеживаю в прямом эфире.

Олег Панюта Фото: пресс-служба

- Каким фильмам отдаете предпочтение? Чем руководствуетесь при выборе ленты?

- После "Оскара" пересмотрел главные ленты-победители. Я обращаю внимание на историю, которая рассказывается, на актеров. Смотрю что-то необычное, что привлекает внимание. Когда вышел байопик о певице Далиде "Любовь и страсть. Далида", я с удовольствием пошел. Мне было очень интересно посмотреть режиссерскую трактовку этой истории. Но еще больше – послушать мелодии и песни, которые в свое время были частью моей жизни. Я шел за переживаниями и ощущениями. Похожая история была и с фильмом "Mamma Mia! 2". Песни – это то, что меня затянуло, хотя сам фильм, признаться, довольно простенький.

- Часто посещаете кинотеатры? Судя по публикациям в прессе, вы с дочкой любите ходить на мультфильмы.

- Здесь я уже вынужден! В моем детстве экранизаций для кинотеатров было крайне мало. Помню фильм "Мария, Мирабела". Там очень хорошие комбинированные съемки: рядом взаимодействуют рисованные персонажи с живыми людьми. С точки зрения ребенка, это было очень интересно. Поэтому у меня осталось ощущение, что просмотр мультфильма в кинотеатре – это целое событие, на которое обязательно надо попасть. Для дочери Анюты это тоже своеобразный праздник, ведь мультфильмы мы начали ей показывать поздно, в 7-8 лет. Но сейчас при разнообразии продукта, я бы не все советовал детям. Анюта меня всегда спрашивает: "Папа, тебе понравился мультик?". И я ей честно отвечаю, что смотреть можно, а вот получил ли я удовольствие – это большой вопрос. Потому что раньше взрослые снимали интересные мультфильмы для детей. А сейчас взрослые снимают их для взрослых, чтобы те приводили в кино всю семью. Это уже бизнес.

Олег Панюта Фото: пресс-служба

- Если бы вам предложили присоединиться к съемочному процессу, в каком фильме вы бы снялись: документальном, комедии или, возможно, озвучили героя мультфильма?

- Опыт в озвучке я уже имею. Недавно моим голосом заговорил ведущий новостей в одном из зарубежных фильмов. В комедии точно не снялся бы! Потому что не имею такого комедийного таланта, как, скажем, мой друг Юра Горбунов. Я бы взялся за что-то близкое по духу. За документалистику! Это очень правдивый жанр, позволяет говорить о самых сложных проблемах, показывать жизнь, как она есть, говорить со зрителем на его языке. Сейчас очень актуальна тема сиротства. Она болит мне лично. В Украине очень много детей остаются без элементарных вещей, не говоря уже о родительской любви и заботе. Добавить в обсуждение и решение этой ситуации как можно больше людей – вот задача, стоящая перед документалистикой. Уверен, что не так уж и трудно достучаться до зрителей и их человечности. Ведь мы, украинцы, очень искренние и сочувствующие. Я с радостью буду работать над таким фильмом!

- Какие темы, затронутые в нашем кино, могут стать мировым трендом?

- Украинская искренность, открытость, душевность – это то, чем надо гордиться и то, чем мы можем похвастаться перед миром. Их надо показывать. Как и надо демонстрировать нашу аутентичность и уникальные традиции. Давайте только без этой навязчивой преувеличенной "шароварщины". В свое время мир уже увлекался украинским кинематографом. Вспомните Александра Довженко. Это же гений! Его "Земля" в списке лучших фильмов всех времен и народов. Хотя снималась лента почти девяносто лет назад. Сейчас украинское кино наконец возрождается. Очень хотелось бы, чтобы количество новых фильмов перерастало в качество.

- Какие достижения современного украинского кинематографа? Что лично для вас стало открытием?

- Мы сейчас наблюдаем прогресс отечественного кино. Отношение государства к киноиндустрии изменилось к лучшему: корректируют законодательство, на украинское кино предоставляют льготы, увеличивают финансирование. Ежемесячно на экраны выходит новый фильм – это же настоящий бум! Думаю, главное – не останавливаться. С практикой придет мастерство. И зрители уже гривней будут поддерживать талантливых режиссеров. Лично я с интересом посмотрел фильм "Дике поле". Интересно было посмотреть, как на экране воплотили роман Сергея Жадана "Ворошиловград". Кстати, этот фильм – один из фаворитов "Золотой Дзиґи". У него, как и у фильма "Брама", двенадцать номинаций. В ближайшее время планирую посмотреть фильм "Гарет Джонс" об иностранном репортере, который впервые в западной прессе заявил об украинском Голодоморе. С нетерпением жду выхода "Захара Беркута" по повести Ивана Франко. Очень круто, что украинских фильмов наконец снимают сколько, что только успевай смотреть!

Напомним, Сегодня.Lifestyle уже поделились полным списком номинантов на кинопремию.

Также опубликован список претендентов на победу в номинации "Премия зрительских симпатий".

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